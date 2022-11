David Beckham presenetil ženo Victorio: v kostumu Neverjetnih skuhal večerjo

"Poglejte, kaj me čaka, ko pridem domov," je dejala Victoria Beckham , ko je na Facebooku objavila posnetek svojega moža Davida med kuhanjem večerje. Na posnetku je nekdanji nogometaš, oblečen v kostum gospoda Neverjetnega iz risanega filma Neverjetni, medtem ko pripravlja večerjo. "Ali obstaja kaj, česar gospod Neverjetni ne zmore?" se je v posnetku vprašala nekdanja članica Spice Girls in dodala, da je nad videnim navdušena.

Victorio je prizor, ki jo je pričakal doma, tako zabaval, da se je odločila, da ga posname in deli z javnostjo. V videu David ravno preverja dobrote v pečici, ko ga žena prosi, naj pokaže svoje mišice. "Pokaži svoje mišice," mu je dejala in nogometaš je njeni želji seveda ustregel, kar je podjetnico zelo nasmejalo.

David Beckham po 23 letih zakona Victorio še vedno zna presenetiti in nasmejati. S tem zakonca tudi dokazujeta, da je njuna ljubezen še vedno močna. Čeprav so ju mediji že večkrat poskusili ločiti, se zakonca ne pustita motiti in uživata v ljubezni drug drugega in svojih otrok, ki počasi zapuščajo domače gnezdo.