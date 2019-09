Davidu niso bile všeč modne kombinacije, ki mu jih je izbirala Victoria

David Beckham in njegova žena Victoria Beckham sta se v 90. letih preteklega stoletja na raznih dogodkih pojavljala v nadvse drznih in posebnih oblačilih, ki jima jih je izbirala kar Victoria sama. Čeprav so bile izstopajoče modne kombinacije njej nadvse všeč, pa je David v nedavnem intervjuju z revijo GQ priznal, da mu ženine modne odločitve, ki jih je sprejemala za oba, niso bile vedno pogodu.