David Beckham s kraljem Karlom izmenjal nasvete o čebelarstvu

49-letni Beckham je ob tem povedal, da je zelo vznemirjen, da bo prevzel to vlogo, in dodal: "Zelo se veselim, da bom podpiral programe fundacije, ki so namenjeni izobraževanju, in njen trud, da mladim zagotovi več dostopa do narave." Fotografije srečanja, ki so jih pozneje objavili, prikazujejo Charlesa in nekdanjega nogometaša, ki stojita na vhodu kraljeve družinske rezidence.

David je pokazal tudi svoje veščine tesarstva, ko se je pridružil učencem mizarstva na šoli Snowdon School of Furniture, kjer izdelujejo pohištvo in spada pod omenjeno kraljevo dobrodelno organizacijo.