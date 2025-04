David Beckham s svojimi dnevnimi navadami živcira celotno družino

David Beckham je priznal, da njegova obsesivno-kompulzivna motnja občasno moti njegovo družino. 49-letni upokojeni nogometni zvezdnik je med nedavno okroglo mizo, kjer so predstavili njegovo novo blagovno znamko, priznal, da je zelo organiziran človek, kar je tudi eden od znakov motnje, to pa vpliva tudi na odnose in dinamiko znotraj njegove družine.

"Sem tako organiziran, da je to za vsakdanje življenje že moteče in utrujajoče. Občasno to moti mojo ženo in moje otroke," je povedal oče štirih otrok in dodal, da jim pogosto govori, da brez očeta v njihovi hiši ne bi bilo nič čisto ali urejeno, vsi pa bi pogosto pozabljali stvari.

Da je njegovo stanje resno, je dokazal tudi na odru, ko je med pogovorom nenapovedano vstal in preuredil steklenice njegove nove pijače, ki so bile postavljene v obliki piramide, s svojo gesto pa nasmejal zbrane v hotelski dvorani v Miamiju, kjer je predstavitev potekala. "To ni bilo pravilno postavljeno," je povedal med ponovnim postavljanjem steklenic.