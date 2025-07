David Beckham sam svoj frizer, žena Victoria: 'Kaj si storil?'

Na videu nekdanji nogometaš z dlanjo skriva vrhnji del glave, ko pa ga soproga prosi, naj pokaže, kaj skriva, ta odstrani dlan in razkrije večjo luknjo v lasišču. 51-letna modna oblikovalka se začne smejati in mu pove, da bo vedno iskrena do njega, zato mu ne bo prikrivala, da ni videti dobro. "To bo tema za večurno debato otrok," na koncu videa še pove Victoria.