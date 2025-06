David Beckham se je kljub sporu poklonil sinu: Vedno bom tukaj za vas

Na mednarodni dan očetov, ki smo ga v tujini obeležili v nedeljo, je David Beckham naredil korak proti svojemu najstarejšemu sinu Brooklynu Beckhamu , s katerim naj bi bili že mesece v sporu. David je na Instagramu namreč objavil več fotografij svojih otrok iz otroštva, med katerimi je tudi več utrinkov z Brooklynom. "Moja najpomembnejša in najljubša služba je biti oče. Zelo sem ponosen na vas. In kot vam očka vsak dan reče: 'Vedno bom tukaj za vas ne glede na vse'," je zapisal.

Ob tem se je poklonil tudi materi njegovih štirih otrok Victorii Beckham . "Hvala, ker si opravila najpomembnejši del in me naredila za očeta. V življenju ni večjega darila od tega ... Rad vas imam, otročički, bolj, kot si lahko predstavljate," je še dodal zvezdnik. Victoria je v ločeni izjavi zapisala, da je David 'najboljši oče na svetu' . Po njenih besedah so njuni štirje otroci odraz tega, da vedno 'deluješ z ljubeznijo' .

Najmlajši od sinov, Cruz, je v komentarjih zapisal, da ga imajo zelo radi in da jih vsakodnevno navdihuje. Romeo pa je temu dodal: "Vedno te bomo imeli radi."

Brooklyn se na objave ni odzval. Zdi se, da so odnosi med Brooklynom in ostalimi člani družine kljub ljubeči očetovi objavi še vedno hladni. Javnost že dlje časa namreč ugiba o tem, da naj bi se sprli Brooklyn in njegova žena Nicola Peltz na eni ter David in Victoria na drugi strani.