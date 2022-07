David Beckham se je ponorčeval iz Victorijine vadbene rutine

David Beckham , ki te dni počitnikuje na jahti ob italijanskem mestu Positano, se je malce pošalil na račun svoje žene Victorie in na družbenem omrežju Instagram objavil videoposnetek, na katerem nekdanja pevka telovadi na jahti, medtem ko se on sprošča ob jutranji kavi.

Na posnetek se je pozneje odzvala njegova 48-letna žena, ki je v popolni telesni formi, in komentirala: "Kaže, da sem izgubila prijatelja za trening, David!" Objavo so komentirali tako oboževalci kot tudi njuni zvezdniški prijatelji, med kateri so bile igralka Eva Longoria, manekenka Karolina Chomistekova in francoski nogometaš Antoine Griezmann.