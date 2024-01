David Beckham se je pošalil o ženi Victorii in njenih starših

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

V bazo Tujske legije v puščavi je na dolžnost prišel nov general. Že prvi dan je šel na obhod baze in med obhodom opazil sumljivo zvezano mulo za steber. Vprašal je najbližjega vojaka, čemu služi ta žival tukaj. "Gospod general, mula je za zabavo vojakov. Veste kako je, dolgo smo tukaj, brez žena in ..." "Dobro, potem ji pa malo uredite prostor in naredite streho!" ukaže general. Čez mesec dni tudi general ni mogel več prenašati samote, zato se je odločil, da se bo tudi on malo zabaval z mulo. Ukaže stražarju, da mulo drži, da se nebi nevarno premikala, medtem ko bi on opravljal zadevo. Ko je opravil in se oblačil je olajšan in zadovoljen vprašal stražarja: "Povej mi junak, ali običajni vojaki delajo to tudi tako, kot mi generali?" "Pa obstaja ena razlika, gospod general. Običajni vojaki praviloma mulo zajahajo in odjahajo do najbližjega naselja, kjer se nahaja javna hiša!"