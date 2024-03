David Beckham še vedno noro zaljubljen

Ljubezen Davida in Victorie Beckham že leta velja za eno lepših romantičnih zgodb estrade. Po tem, ko je lansko leto legendarni nogometaš izdal dokumentarec, pa se je njuna priljubljenost zgolj povečala. Srca gledalcev sta osvojila s svojo pristnostjo in iskrenostjo, s katero so se lahko poistovetili tudi sami.

David Beckham je v nedavnem intervjuju dejal, da je že od začetka njunega ljubezenskega razmerja vedel, da je Victoria prava partnerica zanj. "Resnično mi je bila všeč. Nisem vedel, kakšna je kot oseba. Bila mi je všeč tako kot večini ljudi v tistem času in se takrat nisem zavedal, s kom se bom poročil, niti s kom bom preživel preostanek življenja. Takrat nisem prepoznal, kakšna močna ženska je ona, in v resnici me je prav to najbolj očaralo pri njej."

Zvezdnik pravi, da se prava ljubezen ni razvila zaradi njene lepote, ampak zaradi veliko ostalih osebnostnih kakovosti. "Zelo mi je všeč, da je odlična mami. Všeč mi je, da pazi name in da sva skupaj ustvarila družino, svoje štiri prelepe otroke, ki so najbolj pomembna stvar v najinem življenju. In to je razlog, zakaj vedno znova izberem Victorio. V resnici ona vodi našo družino."

Par je skupaj povil svojega prvega otroka Brooklyna leta 1999. Kasneje so mu sledili še sorojenci, Romeo, Cruz in najmlajša Harper.

David je v klepetu z Jamesom Cordenom obudil tudi spomin na trenutek, ko je vedel, da se bo z njo poročil. Pevka priljubljene glasbene skupine v 90. letih mu je padla v oči v njihovem videospotu za pesem Say You'll Be There. "Ta pesem je moja najljubša. Videospot je bil predvajan na televiziji, ko sem v svoji sobi sedel skupaj z Garyjem Nevillom. Takrat sem se obrnil k njemu in mu rekel: Poročil se bom s to v črni kratki obleki."