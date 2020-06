David Beckham v dogovorih glede svojega kuharskega šova

David Beckham dneve v karanteni preživlja z družino ob svojih najljubših hobijih. Svojim sledilcem na družbenih omrežjih je pokazal svoje kuharske veščine in delil fotografije jedi, ki jih je sam pripravljal v času izolacije. 45-letnik ob kulinaričnih spretnostih, ki se jih loteva v družinskem domu v angleškem Cotswoldsu, prišel na idejo o možnosti sodelovanja pri novem kuharskem šovu, ki bi ga želel tudi soustvarjati.

Športnik in soproga, nekdanja članica skupine Spice girls , prijateljujeta s svetovno znanim kuharskim mojstrom Gordonom Ramsayjem. Ravno Gordon pa je Davidov velik navdih, zato se je zvezdnik odločil razviti idejo o interaktivnem formatu kuharskega šova, v katerega bi lahko vključil tudi svoje produkcijsko podjetje Studio 99, ki ga je ustanovil leta 2019. Trenutno bi naj o potencialnem sodelovanju potekali dogovori z dvema velikima medijskima hišama.

David Beckham in Gordon Ramsey prijateljujeta že vrsto let.

Oče štirih otrok je v času pandemije koronavirusa precej aktiven, čas pa posveča predvsem temu, kar ima najraje in to je peka slaščic. ''Znova odkriva mamine stare recepte, za rojstni dan pa je dobil veliko posode, pekačev ter loncev,'' je povedal družinski prijatelj. Za omrežje Instagram je posnel nekaj posnetkov v živo, pridružil pa se mu je tudi Ramsey, ki je Beckhamu z veseljem delil tudi nekaj nasvetov za uspeh.

Televizijske mreže trenutno z odprtimi rokami sprejemajo možnosti za sodelovanje z nekdanjimi vrhunskimi športniki in velikimi imeni. Po uspehu Jordanovega Zadnjega plesa, so se apetiti za obujanje športnih zgodb povečali, ne izključujejo pa niti sodelovanja v drugih televizijskih formatih. David bi tako lahko kaj kmalu svoje sladice, kot so čokoladni brownieji, Nutellina torta ter limonin kolač, postavil na ogled še komu izven njegove Instagram skupnosti, ki šteje kar 63 milijonov sledilcev.