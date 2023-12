David Beckham v spodnjicah popravljal televizijo, oboževalci navdušeni

David Beckham je mojster za vse. Da je v kuhinji veliko bolj spreten kot njegova žena Victoria Beckham , je jasno že dolgo, zdaj pa se je nekdanji zvezdnik izkazal tudi kot hišnik. Kar sam se je namreč lotil popravila televizorja in to v prav posebni opravi – spodnjicah.

Postavnega 48-letnika je na svojem Instagramu delila kar ponosna žena in s tem razveselila oboževalce. "Električar je prišel popravit TV ... Vabljeni!" je pripisala ob fotografijo Davida, ki samo v spodnjicah leži pod televizorjem. Njena objava je požela več kot milijon všečkov in med njenimi sledilci spodbudila zabavne komentarje. "Moj televizor se je ravnokar pokvaril," je komentiral igralec Jesse Tyler Ferguson, politična strateginja Ana Navarro pa je zapisala: "Imam žarnico, ki jo je treba zamenjati." "Hvala ... to je to, samo hvala," pa se je 49-letnici zahvalila zaročenka Jeffa Bezosa, Lauren Sanchez.