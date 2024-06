David Beckham: Victoria se s skupino Spice Girls ne vrača na turnejo

David Beckham je v novem intervjuju utišal ugibanja, ali se dekliška skupina Spice Girls , v kateri je bila tudi njegova žena Victoria Beckham , vrača nazaj in bo začela z nastopanjem. "Na žalost se to ne bo zgodilo," je povedal nekdanji nogometaš za Variety . Čeprav so se pred kratkim zbrale skupaj, je David pojasnil, da so trenutno vse preveč zaposlene, da bi se lahko udeležile turneje. "Victoria je bila tako vesela, da je videla dekleta, in to je bil ogromen del njenega življenja, a očitno imajo vsa dekleta svoje stvari," je dejal. "Določene stvari bodo počele skupaj ob določenem času."

Legenda Manchester Uniteda je pojasnila, da je urnik njegove žene natrpan z upravljanjem lepotne znamke in modnih linij. "Če je kdo bolj zaposlen kot jaz, je to ona," je še dejal. Čeprav dekliška skupina še ne bo kmalu odšla na pot, so se združile aprila na Viktorijini 50. rojstnodnevni zabavi, kjer so pripravile improvizirano izvedbo svojega singla Stop iz leta 1998.

David je posnel trenutek in ga objavil na spletu, na katerem so Victoria, Melanie 'Mel C' Chisholm, Emma Bunton, Geri Halliwell in Melanie 'Mel B' Brown, ki stojijo na odru in izvajajo svoje značilne plesne gibe iz ikoničnega glasbenega videoposnetka pesmi. "Vem, da je to tisto, kar si ljudje želijo, a po pravici povedano, mislim, da sem bil prav jaz najbolj navdušen od vseh," je povedal o nastopu. David je dejal, da je bil navdušen že, ko je spet videl vsa dekleta v eni sobi, njihov nastop pa je bil zgolj češnja na vrhu torte. "Vsa dekleta niso bila skupaj na odru že več kot 15 let. Torej da so vse skupaj, da so na odru, da naš najmlajši sin igra kitaro?" je dejal z nasmeškom na obrazu.