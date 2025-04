David Beckham: Vse najboljše najbolj čudoviti ženi

Victoria Beckham je v krogu družine in prijateljev praznovala 51. rojstni dan. Zvezdnica je utrinke rojstnodnevne zabave delila na družbenih omrežjih, galeriji fotografij pa je pripisala: "Hvala, ker ste mi polepšali moj rojstni dan. Moja družina in moji prijatelji, imam vas neskončno rada."

Proslavljanje so začeli z zabavo na jahti, proti večeru pa so se bolj uglajeno oblečeni odpravili na večerjo. Poleg moža Davida Beckhama in njunih otrok Harper in Romea sta se Victorii pridružila tudi prijatelja Isabela in David Grutman.

Potovanja se po poročanju revije Page Six menda zopet ni udeležil najstarejši sin zakoncev Brooklyn, ki s soprogo Nicolo Peltz zadnje čase večkrat manjka na družinskih dogodkih. Na fotografijah prav tako ni bilo opaziti sina Cruza.