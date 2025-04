David Beckham z zvezdniško zabavo začel praznovanje 50. rojstnega dne

David Beckham je v nedeljo, mesec dni pred svojim abrahamom, z zvezdniško zabavo obeležil svoj 50. rojstni dan. Na zabavi ni manjkalo slavnih, med drugim sta zabavo obiskala Tom Brady in Lionel Messi . "Odločil sem se, da bom začel praznovati nekoliko prej, bila je tako posebna noč v Miamiju," je nogometaš kasneje zapisal v objavi na Instagramu in dodal: "Tako srečen, da imam čudovite prijatelje in družino, s katerimi lahko začnemo praznovanje 50. rojstnega dne." Na družinski fotografiji je par poziral s svojimi otroci, sinovoma Romeom in Cruzom ter hčerko Harper . Na fotografiji ni bilo njunega prvorojenca Brooklyna .

Prihajajoči abraham Davidu Beckhamu sicer ne predstavlja nobenih težav, staranja se namreč ne boji. "Niti malo me ne moti," je Beckham povedal za Men's Health in dodal: "Ljudje me nežno sprašujejo o tem, kot da bi to moralo biti velik problem. To ni nekaj, kar bi me skrbelo, dokler sem fit in zdrav in je moja družina zdrava, to je vse, kar me zanima."