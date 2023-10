David Beckham ženi podaril vsaj 15 razkošnih prstanov

David Beckham je konec devetdesetih let prejšnjega stoletja Victorio zaročil s trikaratnim prstanom, vrednim okoli 80.000 evrov. Po mnenju strokovnjakov bi nogometaš danes za tak kos nakita moral odšteti več kot 150.000 evrov, a to ni edini prstan, ki ga je nekdanja članica dekliške skupine Spice Girls prejela od svojega izbranca.

Victoria Beckham in njeni razkošni prstani.

Leto po zaroki, ki sta jo razglasila v slogu angleške kraljeve družine, sta si zvezdnika na razkošni poroki obljubila večno zvestobo. Od takrat naprej je bila Victoria v javnosti opažena z različnimi razkošnimi prstani, vse od bolj klasičnih modelov pa do tistih bolj ekstravagantnih in posledično dražjih. Za nekatere med njimi naj bi David odštel tudi več kot milijon evrov.

Da je Victoria navajena luksuznega življenja, je v dokumentarnem filmu razkril Beckham sam. Ko je modna oblikovalka zatrdila, da izhaja iz delavskega razreda, jo je mož prekinil in jo pozval, naj pove resnico, da to ne drži, saj so jo v šolo vozili v avtomobilu prestižne znamke Rolls-Royce.