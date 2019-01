David Bowie je največji zabavljač na svetu

Premagal jeCharlieja Chaplina, Billie Holiday in Marilyn Monroe–David Bowie to ... Britanska televizija BBC je nameč oboževalce pozvala, naj glasujejo za svoje največje ikone, tako v svetu zabave kot v svetu politike in znanosti. Tako so ob bok dali Chaplina, Holidayevo, Bowieja ter Monroejevo. In oboževalci so izglasovali, da je Bowie največji zabavljač 20. stoletja. V drugih kategorijah so izglasovali še Nelsona Mandelo, južnoafriškega politika, državnika ter borca proti apartheidu, raziskovalca Antarktike Ernesta Shackletona ter matematika Alana Turinga.

Bowie se je rodil 8. januarja leta 1947 v Londonu kot David Robert Jones. Umetniško ime si je nadel leta 1965 in se v zgodovino pop glasbe zapisal kot človek tisočerih obrazov, umetniških imen in glasbenih slogov – od glam rocka, belskega soula do elektronske glasbe. Nastopil je tudi v več filmih in televizijskih produkcijah. Le nekaj dni pred smrtjo pa je izdal svoj zadnji album Blackstar.

Bowie je bil glasbeni kameleon, igralec, modna ikona, junak LGBT skupnosti ter zelo radoveden vizualni umetnik, ki je užival življenje. Glasbenik se je 18 mesecev boril z rakom, tri mesece pred smrtjo pa je izvedel, da mu ni pomoči in prenehali so zdravljenje, dva dneva po svojem 69. rojstnem dnevu je tako izgubil bitko z življenjem. V svoji oporoki je zapisal, da naj njegov pepel v skladu z budističnimi obredi raztresejo na otoku Bali.