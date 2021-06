David Guetta prodal avtorske pravice za svoje pesmi

David Guetta je doslej prodal 50 milijonov izvodov svojih plošč, njegove skladbe so beležile več kot 14 milijard spletnih prenosov, pohvali pa se lahko tudi s sodelovanji z drugimi zvezdniki, kot so Rihanna, Bruno Mars, Justin Bieber, The Black Eyed Peas in Nicki Minaj, so spomnili pri BBC.