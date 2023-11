David Guetta bo tretjič očka

David Guetta in Jessica Ledon.

Zvezdnik in izbranka sta na rdeči preprogi pozirala objeta, Guetta pa je pri tem objel tudi izbrankin nosečniški trebušček. Ob veseli novici so jima na Instagramu čestitali številni slavni obrazi, med drugim tudi didžej kolegi Calvin Harris, Tiesto, Armin van Buuren, Diplo in Zedd ter pevka Bebe Rexha, s katero sta leto zaznamovala s hitom I'm Good (Blue).

Spomnimo, Guetta je že oče 19-letnemu Elvisu in 16-letni Angie, ki ju ima z nekdanjo ženo Cathy Lobé. Čeprav svoje zasebno življenje skrbno skriva pred očmi javnosti, je zvezdnik julija delil fotografijo, na kateri je skupaj s sinom in glasbenim kolegom Martinom Garrixom užival na priljubljeni Ibizi.