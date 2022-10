David Guetta in Jessica Ledon sta se po sedmih letih razšla

Pri francoskem producentu in DJ-ju Davidu Guetti zveza na daljavo očitno ne deluje. Po sedmih letih se je razšel s 30-letno igralko Jessico Ledon , s katero je zvezo začel kmalu po ločitvi od nekdanje žene Cathy . Po poročanju The Sun je 54-letnik zaradi kariere zadnja leta živel na Ibizi, Ledonova pa v ZDA, kjer se preizkuša v igralstvu. Njuna urnika sta zelo zasedena, kar je tudi razlog, zakaj se njuna zveza ni obnesla.

Francoz je bil pred zvezo z Jessico kar 22 let poročen s Cathy Guetta. Skupaj imata tudi dva otroka, 18-letnega Elvisa in 14-letno Angie. Cathy in David sta se prvič srečala v klubu v St. Tropezu, ki ga je 21-letnica pogosto obiskovala. Čeprav je David takrat študiral v Parizu, si je želel ostati blizu nje. Pri njej je ostal celo poletje, skupaj pa sta zbrala tudi denar za prvi didžejev nastop v klubu. Prav Cathy so mediji pogosto navajali kot odgovorno za uspeh nekdanjega moža. "Mislila sem, da ga bom ljubila za vedno," je ob ločitvi povedala za Daily Star. "Ampak morala sem najti svojo pot in se ne osredotočati samo na nekoga drugega," je še dodala.