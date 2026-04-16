Tuja scena

David Guetta med nastopom na Coachelli v množici opazil svojo hči

Kalifornija, 16. 04. 2026 08.02 pred 42 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
David Guetta

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek francoskega DJ-a Davida Guette, ki je nedavno nastopil na festivalu Coachella, v množici, ki je plesala pod odrom, pa ga je presenetilo, da je opazil tudi svojo hčerko. Zvezdnik ji je od navdušenja pomahal, oboževalci pa so bili navdušeni.

David Guetta je pred dnevi nastopil na kalifornijskem festivalu Coachella, kjer je v množici pod odrom opazil svojo hčerko Angie. Francoski zvezdnik se je med svojim setom ustavil in ji pomahal, njegova reakcija, ki so jo ujeli na kamero, pa je navdušila oboževalce in postala viralna.

Posnetek je na družbenem omrežju delil tudi DJ, na njem pa Angie sedi na prijateljevih ramenih in navdušeno maha proti očetu. Zvezdnikov obraz je v trenutku, ko je opazil hčerko, zažarel, nato je poskočil in ji navdušen, da je tudi ona prisotna, pomahal nazaj. Angie je po pozdravu z očetom naprej plesala in uživala v njegovem nastopu.

Preberi še Francoski DJ David Guetta pri 58 letih še četrtič oče

Interakcija med očetom in hčerko je navdušila tudi glasbenikove oboževalce, ki so izpostavili, da mora biti prav poseben občutek, ko opazuješ očeta, ki je svetovna zvezda, med svojim delom, druge pa je presenetilo, kako naravno sta delovala oče in hči, ki sta hkrati izžarevala ponos in navdušenje.

Razlagalnik

Coachella, uradno znan kot Coachella Valley Music and Arts Festival, je vsakoletni dvotedenski glasbeni in umetniški festival, ki poteka v mestu Indio v Kaliforniji, v dolini Coachella. Festival je znan po svojih raznolikih glasbenih žanrih, vključno z rockom, indiejem, hip hopom in elektronsko plesno glasbo, ter po obsežnih umetniških instalacijah in skulpturah. Coachella velja za enega najbolj znanih, donosnih in prestižnih glasbenih festivalov v Združenih državah in svetu.

David Guetta je francoski DJ, glasbeni producent in tekstopisec. Postal je eden najbolj vplivnih in uspešnih didžejev na svetu, znan po svojih elektronskih plesnih skladbah, ki pogosto vključujejo elemente hip hopa, R&B-ja in popa. Sodeloval je z mnogimi svetovno znanimi glasbeniki, kot so Rihanna, Akon, Sia, Nicki Minaj in Justin Bieber, ter osvojil številne nagrade, vključno z dvema nagradama Grammy.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
losser
16. 04. 2026 08.44
Kaj jaz to prav vidim, da je tak članek ali sanjam?
Odgovori
0 0
Angelina145
16. 04. 2026 08.35
Kako jo je bil vesel.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Po smrti dojenčka je skoraj izgubila še moža
Po smrti dojenčka je skoraj izgubila še moža
Oče na odru, hči v množici in kratek pogled, ki je povedal več kot tisoč besed
Oče na odru, hči v množici in kratek pogled, ki je povedal več kot tisoč besed
zadovoljna
Portal
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
vizita
Portal
Tiha grožnja, ki prizadene že vsako šesto osebo
Preprost trik za hitrejše hujšanje, ki ga potrjujejo strokovnjaki
Preprost trik za hitrejše hujšanje, ki ga potrjujejo strokovnjaki
Zakaj so alergije letos hujše? Alergolog pojasnjuje, kaj se je spremenilo v sezoni cvetnega prahu
Zakaj so alergije letos hujše? Alergolog pojasnjuje, kaj se je spremenilo v sezoni cvetnega prahu
Kaj je abdominoplastika in za koga je primerna
Kaj je abdominoplastika in za koga je primerna
cekin
Portal
Tihi odhod: Evropski delavci pod manjšim stresom, a manj motivirani
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Imate INR račun? Tako ga dejansko uporabljajo vlagatelji
Imate INR račun? Tako ga dejansko uporabljajo vlagatelji
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
moskisvet
Portal
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Ana za otroke pripravila še eno presenečenje
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
okusno
Portal
5 živil za več energije čez dan (brez kave)
Kaj kuhati danes? 3 hitre pomladne testenine v 20 minutah
Kaj kuhati danes? 3 hitre pomladne testenine v 20 minutah
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
Love Island Adria
Love Island Adria
