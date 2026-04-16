David Guetta med nastopom na Coachelli v množici opazil svojo hči

David Guetta je pred dnevi nastopil na kalifornijskem festivalu Coachella, kjer je v množici pod odrom opazil svojo hčerko Angie. Francoski zvezdnik se je med svojim setom ustavil in ji pomahal, njegova reakcija, ki so jo ujeli na kamero, pa je navdušila oboževalce in postala viralna.
Posnetek je na družbenem omrežju delil tudi DJ, na njem pa Angie sedi na prijateljevih ramenih in navdušeno maha proti očetu. Zvezdnikov obraz je v trenutku, ko je opazil hčerko, zažarel, nato je poskočil in ji navdušen, da je tudi ona prisotna, pomahal nazaj. Angie je po pozdravu z očetom naprej plesala in uživala v njegovem nastopu.
Interakcija med očetom in hčerko je navdušila tudi glasbenikove oboževalce, ki so izpostavili, da mora biti prav poseben občutek, ko opazuješ očeta, ki je svetovna zvezda, med svojim delom, druge pa je presenetilo, kako naravno sta delovala oče in hči, ki sta hkrati izžarevala ponos in navdušenje.
Coachella, uradno znan kot Coachella Valley Music and Arts Festival, je vsakoletni dvotedenski glasbeni in umetniški festival, ki poteka v mestu Indio v Kaliforniji, v dolini Coachella. Festival je znan po svojih raznolikih glasbenih žanrih, vključno z rockom, indiejem, hip hopom in elektronsko plesno glasbo, ter po obsežnih umetniških instalacijah in skulpturah. Coachella velja za enega najbolj znanih, donosnih in prestižnih glasbenih festivalov v Združenih državah in svetu.
David Guetta je francoski DJ, glasbeni producent in tekstopisec. Postal je eden najbolj vplivnih in uspešnih didžejev na svetu, znan po svojih elektronskih plesnih skladbah, ki pogosto vključujejo elemente hip hopa, R&B-ja in popa. Sodeloval je z mnogimi svetovno znanimi glasbeniki, kot so Rihanna, Akon, Sia, Nicki Minaj in Justin Bieber, ter osvojil številne nagrade, vključno z dvema nagradama Grammy.
