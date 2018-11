David Guetta užival s 27 let mlajšo izbranko

Francoski didžej, tekstopisec, producent in založnik David Guetta je bil nedavno opažen na eni od plaž v Miamijiu s svojim 24-letnim dekletom, igralko Jessico Ledon. Guetta je nedavno proslavil svoj 51. rojstni dan, na fotografijah, ki so jih posneli paparaci, pa je videti, da mu tako leta kot dolgoletno ponočevanje še nista prišla do živega. DJ se je leta 2014 po 22 letih zakona ločil od Cathy Lobé, ki je bila dolga leta njegova organizatorka nastopov in s katero ima dva otroka: 13-letnega sina Tima Elvisa Erica in devetletno hčerko Angie Guetto. Jessico je spoznal leta 2015, razmerje pa sta javno obelodanila leto dni kasneje v Elizejski palači – na večerji, ki je potekala v čast kubanskemu predsedniku Raulu Castru.

Guetta je že dolga leta na lestnici najboljših DJ-jev na svetu, njegov preboj, po katerem je nizal številne uspešnice, pa se je zgodil leta 2002, ko je izdal svoj prvi album z naslovom Just a Little More Love. Skupna ocena njegovega premoženja danes znaša dobrih 70 milijonov evrov – Forbespa je podal oceno, da je bil v preteklem letu tretji najbolje plačan DJ na svetu z zaslužkom okoli dobrih 25 milijonov evrov.

DJ trenutno živi na Floridi v luksuzni vili, za katero je po poročanju tujih medijev odštel dobrih devet milijonov evrov in katero bo najverjetneje uporabil kot nov vir zaslužka. Tuji tabloidi namreč navajajo, da Guetta namerava svojo vilo, v času ko je na daljših potovanjih, oddajati v najem kot počitniško hišo.