David Harbour po poročanjih o nesoglasjih: Z Millie se imava rada

V intervjuju za revijo Variety je David Harbour dejal: "V tem nenavadnem svetu, v katerem živimo, kjer se iz posameznih izjav ustvarjajo senzacionalni povzetki, poskušam ugotoviti, kako to povedati. To je serija, ki je trajala deset let. Deset let sva sodelovala v obdobju njenih najstniških let in igrala očeta in hčer. Ne vem, ali imajo ljudje družino ali prijatelje, s katerimi preživijo deset let – občasno pač pride do sporov in nesoglasij."

David Harbour in Millie Bobby Brown FOTO: Profimedia

Harbour je priznal, da so takšna nesoglasja v družinskem okolju povsem običajna, vendar je dodal, da na snemanju "milijardnega projekta" obstaja na stotine ljudi, ki se želijo vmešati v vsak zaplet. Po njegovih besedah je bilo to, kar se je zgodilo med njim in soigralko, ki sta med letoma 2016 in 2025 upodabljala Jima Hopperja in Eleven, v resnici zelo preprosto.

"Šlo je zgolj za običajen proces razhoda in ponovne vzpostavitve odnosa. Ko sva odstranila vse zunanje vplive in se med seboj pogovorila, je bilo vse v redu," je povedal. "Danes se ljudje zelo bojijo pogovarjati o stvareh. Bojijo se biti preprosto človeški. To je žalostno, saj se tudi sam težko znajdem v tem nenavadnem medijskem svetu. A vse skupaj je bilo povsem normalno. Zelo se imava rada in tako je bilo vedno."

David Harbour in Millie Bobby Brown FOTO: Profimedia

Igralec je ob tem namignil tudi, da z mlado zvezdnico pripravlja več novih projektov, vendar se je ustavil, preden bi razkril podrobnosti. "Še boste videli mene in Millie. Deset let ni bilo dovolj. Med nama obstaja posebna vez. Rad jo imam. Ona ima rada mene." Izjavo glede celotne zgodbe je za Variety podala tudi zvezdnica: "Od prve do pete sezone sem se zelo spremenila in David je bil ob meni skozi vse to obdobje. Sčasoma je najin odnos postal veliko bolj ustvarjalno sodelovalen. Ko z nekom sodeluješ toliko let, lahko drug drugega v prizorih tudi čustveno izzivata. Čeprav se je serija končala, ostaja ogromno hvaležnosti. Izkušnja, ki sem jo z njim delila toliko let, je nekaj, česar se bom vedno spominjala in cenila."