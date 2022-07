David Harbour se je v Lily Allen zaljubil na tretjem zmenku

"Sam sem bil v Londonu, kjer sem snemal Črno vdovo. Prijavil sem se na aplikacijo in hodil na zmenke," je zvezdnik serije Stranger Things povedal za revijo GQ. Na koncu se je izkazalo, da je bila Raya, zvezdniška aplikacija za zmenke, za Davida Harbourja prava rešitev, saj je na njej spoznal britansko pevko Lily Allen."Začela sva si dopisovati, ko je bila v Italiji. Dobila sva se in odšla na zmenek v restavracijo The Wolseley. Bilo je, veš, bila je je**** neverjetna," je dejal.