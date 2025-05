David Hasselhoff na letališču v invalidskem vozičku: Čaka me operacija kolena

David Hasselhoff ima zdravstvene težave. Zvezdnik serije Obalna straža je v nedavni izjavi za enega od uličnih fotografov, ki ga je na letališču v Los Angelesu ujel med tem, ko so ga potiskali v invalidskem vozičku, pozneje pa je 72-letnik šepal ob svoji ženi, razkril, da ga pestijo hude bolečine v kolenu in da čaka na operacijo.

"Prihodnji teden imam načrtovano operacijo kolena," je povedal 72-letni zvezdnik, ki je bil, kljub zdravstvenim težavam, dobre volje. Oblečen je bil v belo srajco z modrimi črtami, pod katero je nosil črno majico s kratkimi rokavi in črne hlače. Hasselhoff je videz dopolnil s črno kapo s ščitnikom in očali, njegova 45-letna žena pa je imela oblečeno modro srajco in rjave hlače.

Zakonca so ujeli po pristanku v domačem Los Angelesu, ko sta se vračala s počitnic iz mehiškega Cancuna. Zvezdnika so na letališču v javnosti opazili prvič po smrti nekdanje žene Pamele Bach, ki je umrla marca na svojem domu v Hollywoodu. "Naša družina je globoko užaloščena po nedavni smrti Pamele Hasselhoff," je takrat v izjavi za javnost, ki jo je delil na družbenem omrežju, povedal 72-letni zvezdnik in dodal: "Hvaležni smo za izkazano hvaležnost in podporo v tem težkem času, a hkrati prosimo za spoštovanje zasebnosti, ko žalujemo." Par je bil poročen med leti 1989 in 2006, skupaj pa imata dva otroka.