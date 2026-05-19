David Hasselhoff na vozičku in z obvezanim gležnjem

Mnogi oboževalci prvega Mitcha iz serije Obalna straža so zaskrbljeni za zvezdnikovo zdravje. Davida Hasselhoffa so pred dnevi opazili, ko je v vozičku in s spremstvom zapuščal fizioterapijo, ki jo obiskuje po operaciji kolena in zamenjavi kolka. Ker je imel obvezo tudi na gležnju, pa mnogi sklepajo, da se je 73-letnik dodatno poškodoval.

Igralec je imel oblečeno jopico temne barve in kratke hlače, na glavi pa je nosil kapo s ščitnikom. Z njim je bila tudi 45-letna žena Hayley Roberts, ki mu je pomagala pri vstopu v avtomobil.

Hasselhoffa so že pred mesecem opazili, da si je na sprehodu s soprogo pri hoji pomagal s hojico. Takrat je njegov tiskovni predstavnik za Page Six dejal, da zvezdnik okreva po operacijah, pri tem pa mu pomagajo tudi fizioterapevti. Dodal je, da se 73-letnik dobro počuti. Prav operaciji sta bili razlog, da je igralec že maja, ko so ga opazili na letališču, ko sta z ženo potovala v Mehiko, uporabljal invalidski voziček.