Tuja scena

David Hasselhoff na vozičku in z obvezanim gležnjem

Los Angeles, 19. 05. 2026 07.47 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
K.Z.
David Hasselhoff

Oboževalci so zelo zaskrbljeni za igralca Davida Hasselhoffa. Zvezdnika Obalne straže so pred dnevi opazili na invalidskem vozičku in z obvezanim gležnjem, fotografi pa so ga v Los Angelesu v objektive ujeli, ko naj bi zapuščal fizioterapijo.

Mnogi oboževalci prvega Mitcha iz serije Obalna straža so zaskrbljeni za zvezdnikovo zdravje. Davida Hasselhoffa so pred dnevi opazili, ko je v vozičku in s spremstvom zapuščal fizioterapijo, ki jo obiskuje po operaciji kolena in zamenjavi kolka. Ker je imel obvezo tudi na gležnju, pa mnogi sklepajo, da se je 73-letnik dodatno poškodoval.

Igralec je imel oblečeno jopico temne barve in kratke hlače, na glavi pa je nosil kapo s ščitnikom. Z njim je bila tudi 45-letna žena Hayley Roberts, ki mu je pomagala pri vstopu v avtomobil.

Preberi še David Hasselhoff na letališču v invalidskem vozičku: Čaka me operacija kolena

Hasselhoffa so že pred mesecem opazili, da si je na sprehodu s soprogo pri hoji pomagal s hojico. Takrat je njegov tiskovni predstavnik za Page Six dejal, da zvezdnik okreva po operacijah, pri tem pa mu pomagajo tudi fizioterapevti. Dodal je, da se 73-letnik dobro počuti. Prav operaciji sta bili razlog, da je igralec že maja, ko so ga opazili na letališču, ko sta z ženo potovala v Mehiko, uporabljal invalidski voziček.

Razlagalnik

Obalna straža je bila izjemno priljubljena ameriška akcijska dramska serija, ki se je predvajala med letoma 1989 in 2001. Serija je spremljala življenja reševalcev iz vode v Los Angelesu in kasneje na Havajih. Postala je globalni fenomen, ki je zaznamoval 90. leta prejšnjega stoletja, saj je s svojo vizualno estetiko, počasnim tekom po plaži in osredotočenostjo na reševalce postavila nove standarde v televizijski zabavi ter postala ena najbolj gledanih serij na svetu.

Fizioterapija je veja medicine, ki se osredotoča na povrnitev, vzdrževanje in izboljšanje telesne gibljivosti ter moči. Po večjih ortopedskih posegih, kot je zamenjava kolka ali operacija kolena, je fizioterapija ključna, saj pacientu pomaga ponovno pridobiti stabilnost, zmanjšati bolečino in okrepiti mišice okoli operiranega sklepa. Z rednimi vajami pod nadzorom strokovnjaka se postopoma izboljšuje kakovost življenja in zmanjšuje tveganje za nadaljnje poškodbe.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI3

Amor Fati
19. 05. 2026 09.24
Človek, ki se javno baha, da je spal z vsemi svojimi soigralkami, ne more bit kaj pride človek.
August Landmesser
19. 05. 2026 08.52
pijanec alkoholik ki je mlatil ženske...pacient...
Brus1234
19. 05. 2026 09.00
Glavno, da je pozival k cepljenju za covid-19... verjetno se je tudi sam cepil.
