David in Victoria Beckham proslavila 22 let zakona

Slavna zakonca sta obletnico poroke obeležila z objavo posnetkov in fotografij na družbenih omrežjih. Nekatere od teh so presenetile in nasmejale oboževalce. Športniku in nekdanji članici zasedbe Spice Girls so ob tem čestitali številni prijatelji iz sveta zabave.

David in Victoria Beckham praznujeta več kot dve desetletji skupne ljubezni. Ob kar 22. obletnici poroke sta se spomnila na nekaj nepozabnih skupnih trenutkov, ob tem pa sta se šaljivo spomnila tudi na nekatere zanimive modne kombinacije, s katerimi sta v preteklosti nemalokrat presenetila oboževalce. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Nekdanji nogometni zvezdnik je na omrežju Instagram ženi posvetil prikupno voščilo v obliki fotografij, ki prikazujejo njuno skupno modno pot in dokazujejo, da je njun okus za oblačila dokaj podoben.''22 let kasneje sva še vedno usklajena v modnih izbirah. Vse najboljše za obletnico, tako zelo te ljubim! In hvala, da si mi dala te čudovite otroke, tako da se lahko enako oblačimo kar vsi,'' se je glasil zapis ob voščilu. 46-letnik se je z izbiro fotografij resnično pozabaval. Na zadnji fotografiji je namreč mogoče videti vso družino, tudi 22-letnega Brooklyna, 18-letnega Romea in 16-letnega Cruza, na sliki pa je tudi 9-letna Harper, ki je prav tako odeta v črn svilnat spalni komplet. Beckhamova sta se poročila 4. julija 1999. Njune objave ob obletnici so z navdušenjem sprejeli tudi nekateri slavni prijatelji. Tom Brady je zapisal: ''Hahahahaha, čudovito. Vse najboljše ob obletnici.'' icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke 47-letna Victoria je objavila video, ki vsebuje kompilacijo njunih skupnih trenutkov in dopisala: ''Ljubim te, David. Vse najboljše za obletnico,'' in dodala nekaj simbolov srca. Pod posnetkom je komentar pustila tudi nekdanja kolegica iz glasbene skupine Spice girls, Emma Bunton: ''Radi vaju imamo! Srečno,'' začimbica Mel C pa je napisala: ''Imejta čudovit dan!'' icon-expand