David in Victoria sta se spomladi na zabavi okužila s koronavirusom

DavidinVictoria Beckham sta potiho prebolela koronavirus, piše Page Six. Okužila naj bi se v Združenih državah Amerike. "Vse skupaj je bilo kot scenarij iz nočne more. David je imel v ZDA obveznosti zaradi svojega kluba Inter Miami, ob njem pa so bili še Victoria in otroci, ki mu vedno stojijo ob strani," je povedal neimenovani vir, ki je dodal, da sta zakonca v Los Angelesu obiskala kar nekaj zabav, na katerih sta izpolnila promocijske dolžnosti do kluba in kjer sta se objemala, poljubljala in rokovala s prijatelji, znanci in oboževalci. "Kmalu po tem so se vrnili v Veliko Britanijo na 21. rojstni dan najstarejšega sina, Brooklyna."Po končanem praznovanju sta se vrnila v Miami."Ko sta prispela na Florido, se je David začel počutiti slabo, Victoria pa je imela vročino in bolečine v grlu. V tem času so zboleli še nekateri člani njune ekipe, vključno z vozniki, varnostniki in asistenti. Nekateri od njih so imeli res hude simptome. Victoria je zagnala paniko in družino prisilila v karanteno, dolgo več kot 14 dni. Bala se je namreč, da so postali 'superprenašalci virusa' in da so okužili veliko število ljudi," je še povedal vir.

Po tem, ko sta zakonca okrevala, sta bila nenehno v stiku s svojo ekipo, ki je prav tako obležala, in preverjala, kako so. Dvema, ki sta bila v slabšem stanju, sta poslala paket za nego. "Kaj je bilo v njem, ne vem, a pozornost je bila lepa," je dodal vir.

Par se je nato vse poletje bolj ali manj zadrževal v svoji vili, skupaj s svojimi otroki. Vseh šest je na družabnih omrežjih večkrat izkazovalo podporo in hvaležnost zdravstvenim delavcem. Preden sta se kasneje odpravila na počitnice v Italijo in Grčijo, sta se testirala in preverila, če sploh lahko potujeta. Okužba ju je očitno zelo pretresla, saj sta od marca pa vse do danes veliko bolj previdna. Tudi 18. rojstni dan sina Romea sta odpovedala, saj nista želela prekršiti pravila družbene distance.

Victoria je v času karantene bankam hrane pošiljala 25-odstotni dobiček od prodaje v njeni modni trgovini."V času pandemije sta Victoria in David naredila vse, kar je bilo v njuni moči, da bi pomagala drugim ter se s tem poskušala oddolžiti za potovanje ob začetku pojava koronavirusa v Evropi."