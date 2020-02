David Schwimmer: kakšna je verjetnost, da se bodo Prijatelji ponovno vrnili

Številni oboževalci so lačni informacij, ki se navezujejo na ponovno združitev zasedbe legendarnih Prijateljev. Prežijo na vsak namig, ki bi lahko izdal karkoli glede potencialnega ponovnega snidenja zabavne televizijske družbe. Ker ima serija, ki je bila na sporedu od leta 1994 do 2004, še zmeraj veliko privržencev, se igralci, ki so v njej nastopali, pogosto pošalijo na račun pričakovanj velike vrnitve.