David Schwimmer presenečen, da so bile njegove šale všeč Matthewu Perryju

Čeprav so bili soigralci serije Prijatelji tudi v zasebnem življenju vedno zelo povezani, pa je David Schwimmer , ki je zaigral lik Rossa, šele nedavno izvedel, da je bil pokojni Matthew Perry , ki je najbolj znan po liku Chandlerja, umrl pa je oktobra 2023 na svojem domu v Los Angelesu, všeč njegov pristop h komediji. 57-letnik je gostoval v podkastu oddaje Origins , ki ga vodi Cush Jumbo , kjer pa je priznal, da se je soigralec včasih do njega obnašal bolj zadržano.

"Spomnim se, da sva se nekoč pogovarjala in omenila sem, da te poznam z odra, pogovor pa je nanesel tudi na komedijo in kako jo fizično podajamo. Vprašala sem ga, ali je David oseba, ki to samodejno počne in mu je to nekaj naravnega, on pa mi je dejal, da si ti ključna oseba, saj večina ljudi opazuje tvoj odziv in že po tvoji podobi vedo, kako se bodo stvari odvijale. Dejal je, da si ključen, saj se stvari brez tebe ne bi odvijale v pravo smer, kar se mi je zdel velik kompliment in najverjetneje je bilo res tako," mu je povedala voditeljica.

Schwimmer, ki je s Perryjem sodeloval v vseh 10 sezonah Prijateljev, pa je odgovoril: "To je zanimivo iz več razlogov. Je res velik kompliment in presenečen sem, da to slišim, saj je bil Matthew nekoliko zadržan do mene in mi tega ne bi nikoli povedal, a sem hvaležen za to."

"Sem eden redkih, ki smo imeli gledališko podlago, zato od tod moje znanje potegavščin in fizičnega odziva. Menim, da to mora biti fino, skrbno in premišljeno zasnovano, zato bi v neskončnost delal na fizičnem odzivu komičnega prizora. Tega ne bi počel le zato, da ne bi poškodoval sebe ali koga drugega, temveč zato, da bi ga lahko mnogokrat ponovil. Njegove besede so se najverjetneje nanašale prav na to," je svoje prepričanje o prijateljevem mnenju delil zvezdnik.