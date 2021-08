David Schwimmer zanika govorice o zvezi z Jennifer Aniston

Zvezdnika Prijateljev sta za nekaj trenutkov pošteno zatresla Hollywood. V rumenih medijih so se namreč razpisali o njunem odnosu, ki naj bi v zadnjem času postal romantičen. Kljub temu da sta v posebni oddaji priznala, da sta bila v času snemanja serije zagledana drug v drugega, pa je David Schwimmer zdaj zanikal vse govorice o zvezi z Jennifer Aniston .

Govorice o ljubezenskem razmerju med zvezdnikoma so se začele z izjavo neimenovanega vira, ki je za ameriško revijo dejal, da so se čustva med Schwimmerjem in Anistonovo znova prebudila med snemanjem posebne epizode Prijateljev: "Takoj po snemanju sta si začela pisati, prejšnji mesec pa je David Jennifer obiskal v Los Angelesu."