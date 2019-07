David svoji 8-letni hčerki: Ob tvojem nasmehu se naša srca kar topijo

Harper Seven Beckham, najmlajša hčerka slavnega Davida in nekdanje članice zasedbe Spice Girls Victorie, je dopolnila osem let. Očka in mamica ter njeni trije bratje so ji čestitali tudi na Instagramu.

Slavljenka Harper se je takole stisnila h očku. FOTO: Profimedia Harper Seven Beckham na današnji dan praznuje osmi rojstni dan. ''Kaj drugega lahko oče reče svoji hčerki kot to, da te imam zelo rad in prosim, prehitro ne odrasti ... Vse najboljše moji lepi dami ... Ob tvojem nasmehu se naša srca kar topijo,'' je David zapisal na Instagramu pod dve fotografiji, ki jih je objavil. Na eni od njih mu 8-letna slavljenka daje poljubček. Svoji hčerki je čestitala tudi uspešna modna oblikovalka Victoria Beckham, ki je objavila njun prikupen selfi."Vse najboljše deklici z največjim srcem. poljubčki od mamice, očka in starejših bratov. Njen najstarejši brat, 20-letni Brooklyn je objavil na Instagramu čudovito fotografijo, na kateri mala slavljenka pozira s kužkom v naročju. Pod fotografijo je zapisal: ''Vse najboljše najboljši mlajši sestri. Rad te imam. Imej čudovit dan.'' Harperin najstarejši brat Brooklyn je svoji sestri čestital s to ljubko fotografijo. FOTO: Profimedia Vse najboljše ji je voščil tudi 16-letni Romeo Beckham: ''Vse najboljše najboljši sestri na svetu. Ne morem verjeti, da si stara že osem!!! Zelo te imam rad in upam, da boš imela čudovit dan.'' Romeo in Harper Beckham FOTO: Profimedia Najmlajši od bratov, 14-letni Cruzpa je objavil simpatično fotografijo, na kateri Harper igra na električno kitaro. ''Harper, vse najboljše. Zelo te imam rad. Tako čudovita deklica si. Imej čudovit dan, Harper,'' so se glasile njegove rojstnodnevne želje. Sodeč po fotografijah je slavna družinica dan preživela nekje na podeželju in ustvarila en kup nepozabnih ter čudovitih trenutkov.