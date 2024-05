Davida Copperfielda 16 žensk obtožilo spolnih zlorab in neprimernega vedenja

Skupaj 16 žensk je čarodeja Davida Copperfielda obtožilo spolnih zlorab in neprimernega vedenja, poroča The Guardian , osem žensk pa naj bi bilo takrat še mladoletnih. Zlorabe naj bi se zgodile v preteklih desetletjih, odkar je zdaj 67-letnik gradil svojo uspešno kariero, njegova odvetniška ekipa pa je obtožbe že zanikala in dejala, da te niso zgolj lažne, temveč tudi neverjetne.

Zlorabe naj bi se zgodile od poznih 80. let prejšnjega stoletja pa do leta 2014, tri ženske pa trdijo, da jih je pred spolnimi odnosi tudi omamil. The Guardian preučuje te obtožbe kot del zgodb, ki temeljijo na intervjujih z več kot 100 ljudmi ter sodnih in policijskih zapisih.

Odvetniki: Nikoli se ni vedel neprimerno

Nekatere ženske so za The Guardian povedale, da so o svojih domnevnih izkušnjah s Copperfieldom spregovorile šele po gibanju #MeToo. 67-letni čarodej je vse njihove obtožbe že zanikal. Njegovi odvetniki so za The Guardian povedali, da se ni nikoli obnašal neprimerno do nikogar, kaj šele do mladoletnic.

Dodali so, da je Copperfield že od samega začetka močan zagovornik gibanja #MeToo, ki spodbuja ženske, da se oglasijo in povedo svoje zgodbe o zlorabah. Povedali so tudi, da so bile proti njemu v preteklosti podane "številne lažne obtožbe".

Obtožujejo ga, da jih je omamil in spolno zlorabil

Brittney Lewis je ena od 16 žensk, ki ga je leta 2018 javno obtožila, da jo je leta 1988, ko je bila 17-letna manekenka, omamil in spolno zlorabil. Copperfield je obtožbe zanikal. Druga ženska je povedala, da je imela podobno izkušnjo in da sta bila s prijateljem omamljena. Copperfieldovi odvetniki so tudi trditve zanikali in dodali, da mamila "niso del njegovega sveta".