Davis zanikal sodelovanje pri umoru Tupaca

Po navedbah tožilca Binuja Pilala naj bi Duane Keith Davis, nekdanji vodja tolpe South Side Compton Crips, v dejanju maščevanja odredil umor nekaj ur po tem, ko so člani rivalske tolpe pretepli njegovega nečaka. Tupac Shakur je bil ustreljen iz belega Cadillaca. Kot je na sojenju v Las Vegasu še povedal tožilec, Davis ni sam sprožil orožja, temveč je pištolo podal osebi, ki je sedela na zadnjem sedežu njegovega avtomobila, in ji ukazal, naj ustreli znanega raperja.

Duane Keith Davis FOTO: AP - POOL PHOTO

V številnih intervjujih, nazadnje tudi v svoji avtobiografiji, je po navedbah tožilca Davis tudi priznal, da je sodeloval pri umoru. Obtožbo umora in druga kazniva dejanja je Davis na ponedeljkovem sojenju zanikal, v primeru obsodbe pa mu grozi dosmrtna zaporna kazen brez možnosti pogojnega izpusta. Davisov odvetnik Michael Sanft je poudaril, da tožilstvo nima trdnih dokazov o Davisovi krivdi, ter opisal zmedeno policijsko preiskavo, v kateri ni uspelo razjasniti dokončnega poteka dogodkov. "To, kar vam govorijo, predstavljajo kot dejstvo, čeprav gre v resnici za izmišljotino," je med drugim dejal porotnikom.

Umor raperja Tupaca Shakurja. FOTO: AP - POOL PHOTO