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Davis zanikal sodelovanje pri umoru Tupaca

Las Vegas, 18. 08. 2026 11.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Duan Keith Davis

Triinšestdesetletni Duane Keith Davis, ki je obtožen sodelovanja pri umoru raperja Tupaca Shakurja leta 1996, je na sojenju zanikal obtožbo umora in druge obtožbe. Umor raperja naj bi bil povezan s pretepom Davisovega nečaka, pri katerem je sodeloval Shakur, znan tudi kot 2Pac. Gre za enega najbolj odmevnih nerešenih primerov v ZDA.

Po navedbah tožilca Binuja Pilala naj bi Duane Keith Davis, nekdanji vodja tolpe South Side Compton Crips, v dejanju maščevanja odredil umor nekaj ur po tem, ko so člani rivalske tolpe pretepli njegovega nečaka. Tupac Shakur je bil ustreljen iz belega Cadillaca. Kot je na sojenju v Las Vegasu še povedal tožilec, Davis ni sam sprožil orožja, temveč je pištolo podal osebi, ki je sedela na zadnjem sedežu njegovega avtomobila, in ji ukazal, naj ustreli znanega raperja.

Duane Keith Davis
Duane Keith Davis
FOTO: AP - POOL PHOTO

V številnih intervjujih, nazadnje tudi v svoji avtobiografiji, je po navedbah tožilca Davis tudi priznal, da je sodeloval pri umoru. Obtožbo umora in druga kazniva dejanja je Davis na ponedeljkovem sojenju zanikal, v primeru obsodbe pa mu grozi dosmrtna zaporna kazen brez možnosti pogojnega izpusta.

Davisov odvetnik Michael Sanft je poudaril, da tožilstvo nima trdnih dokazov o Davisovi krivdi, ter opisal zmedeno policijsko preiskavo, v kateri ni uspelo razjasniti dokončnega poteka dogodkov. "To, kar vam govorijo, predstavljajo kot dejstvo, čeprav gre v resnici za izmišljotino," je med drugim dejal porotnikom.

Umor raperja Tupaca Shakurja.
Umor raperja Tupaca Shakurja.
FOTO: AP - POOL PHOTO

Umor takrat 25-letnega Shakurja, med drugim znanega po uspešnicah California Love in All Eyez on Me, velja za enega najbolj odmevnih nerešenih primerov v ZDA. Sodni postopek bo tudi osvetlil spor med založbo Death Row, ki jo je ustanovil Suge Knight, in založbo Bad Boy Records, ki jo je ustanovil Sean "Diddy" Combs. Za slednjo je glasbo ustvarjal tudi Notorious B.I.G., umorjen marca 1997.

Preiskava je zaradi pomanjkanja dokazov desetletja zastala, primer pa je znova oživel po izidu Davisove knjige spominov leta 2019. V njej je med drugim opisal, kako je sedel na sovoznikovem sedežu Cadillaca in pištolo podal osebam na zadnjih sedežih. Davis je kasneje spremenil svojo izpoved in vztrajal, da so bile te trditve zgolj hvalisanje ter plod domišljije, da bi pripomogle k boljši prodaji knjige.

Tupac Shakur sojenje umor sodišče
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