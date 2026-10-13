Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Davisu za umor Tupaca Shakurja dosodili 40 let za zapahi

Las Vegas, 13. 10. 2026 21.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Po 30 letih je sojenja konec.

V začetku septembra je sodišče v Las Vegasu Duana "Keffe D" Davisa spoznalo za krivega umora Tupaca Shakurja leta 1996. Nekdanji vodja tolpe bo za zapahi sedel 40 let oziroma do smrti, glavne obtožnice pa navajajo načrtovanje in izvedbo umora legendarnega raperja. Epilog je sojenje dočakalo po skoraj treh desetletjih ugibanj in neštetih teorijah.

Sojenje za umor Tupaca Shakurja leta 1996 je v začetku septembra dobilo svoj epilog. Po skoraj treh desetletjih ugibanj in neštetih teorijah zarot je ameriško pravosodje za krivega spoznalo Duana "Keffe D" Davisa, zdaj pa je postalo jasno tudi, kakšna kazen ga čaka.

Davisa čaka 40 let zapora oziroma dosmrtna ječa.
Davisa čaka 40 let zapora oziroma dosmrtna ječa.
FOTO: Profimedia

Po enem najbolj razvpitih primerov v zgodovini glasbene industrije bo nekdanji vodja ulične tolpe iz Kalifornije za zapahi preživel 40 let oziroma do smrti. Obsojen je zaradi načrtovanja in izvedbe umora legendarnega raperja, ob izreku kazni pa je sodnica Carli Kierny neposredno nagovorila obtoženega, ki se je v zadnjem času v javnosti poskušal prikazati kot spremenjen človek. "Tri leta poslušam različice iste zgodbe ... Ja, bil sem vpleten v to. Toda zdaj sem drugačen. Premaknil sem se naprej. Zapustil sem Compton. Zdaj sem dedek," je povzela njegove trditve, a mu ni nasedla.

Preberi še Solze, objemi in olajšanje: Tupacova družina po 30 letih dočakala epilog

V dvorani je odjeknila njena odločna razlaga, da ne glede na to, kakšno življenje si posameznik zgradi kasneje, to ne daje pravice do odvzema tujega življenja. S temi besedami je neposredno izpodbijala Davisovo obrambo, ki je temeljila na domnevnem zastaranju vpliva njegovih preteklih dejanj na njegovo sedanjo osebnost. Sodba predstavlja vrhunec dolgotrajnega prizadevanja organov pregona, da bi končno zaprli primer, ki je desetletja veljal za nerešljivega, hkrati pa je jasen signal, da časovna oddaljenost ne nudi varnosti pred roko pravice.

Po 30 letih je sojenja konec.
Po 30 letih je sojenja konec.
FOTO: Profimedia

Dolga leta je bil Shakurjev umor predmet neštetih vprašanj o sposobnosti lasvegaške policije. Preiskavo je ovirala vrsta dejavnikov, vključno z zakonom molka (omerta), ki je globoko zasidran v ulično kulturo tistega časa. Številne ključne priče niso želele sodelovati s policijo, poleg tega pa je prišlo do sporov med različnimi policijskimi upravami. Lasvegaški policisti so bili skeptični do informacij kolegov iz Comptona, saj je bil takratni vodja varovanja pri založbi Death Row Records nekdanji comptonski policist, kar je ustvarilo sume o navzkrižju interesov in pristranskosti preiskave.

Preberi še Po skoraj 30 letih obsodba za umor Tupaca Shakurja

Morda najbolj bizaren del zgodbe je dejstvo, da je preboj v primeru povzročil Davis sam. Leta 2023 so ga aretirali, ker se je v svoji avtobiografiji Compton Street Legend in v številnih intervjujih hvalil s svojo prisotnostjo na prizorišču zločina. Davis je napačno verjel, da ga varuje dogovor o priznanju iz leta 2008, ko je s preiskovalci sodeloval v primeru umora Christopherja Wallacea, znanega kot The Notorious B.I.G. Tožilci so na sojenju uspešno argumentirali, da je Davis z javnim nastopanjem in objavljanjem podrobnosti, ki presegajo okvir prvotnega dogovora, slednjega dejansko razveljavil.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Tupac Shakur Duane Davis umor Las Vegas zaporna kazen

Brooklyn in Nicola dopustovala v Parizu, a nista podprla Victorie

Moskisvet.com Kdo je ubil Tupaca? Po skoraj 30 letih se začenja sojenje – bo resnica prišla na dan?
24ur.com Sojenje domnevnemu morilcu Tupaca Shakurja prestavljeno za skoraj leto dni
24ur.com Po skoraj 30 letih obsodba za umor Tupaca Shakurja
24ur.com Tožilstvo priče Tupacovega umora obvestilo, da so lahko v življenjski nevarnosti
24ur.com Sojenje domnevnemu morilcu Tupac Shakurja prestavljeno
24ur.com Bo eden najbolj odmevnih nerešenih umorov dobil epilog?
24ur.com Ko je breme v zaporu preveliko
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Princ Harry razkril bolečo resnico o smrti mame Diane
Najstnica fantu poslala intimno fotografijo, nato pa doživela nočno moro
Najstnica fantu poslala intimno fotografijo, nato pa doživela nočno moro
Nosečnost ji je spremenila življenjske načrte
Nosečnost ji je spremenila življenjske načrte
Po spletu se širi nevaren trend, otroci pa ne razumejo posledic
Po spletu se širi nevaren trend, otroci pa ne razumejo posledic
zadovoljna
Portal
Po spravi nov šok: skupaj nista ni zdržala niti štiri mesece
Grayson: 'Moda se spreminja, tako kot tudi njeni obrazi'
Grayson: 'Moda se spreminja, tako kot tudi njeni obrazi'
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Znanstveniki so morda odkrili nov vzrok za visok krvni tlak in način za njegovo zdravljenje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
cekin
Portal
Ne prodajte je prehitro: tako lahko iz svoje elektrike iztržite več
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
moskisvet
Portal
Umrl zvezdnik serije Kriva pota
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Ta priljubljena navada lahko poškoduje pljuča
Ta priljubljena navada lahko poškoduje pljuča
Spolno prenosljiva okužba povzroča drisko in postaja odporna proti antibiotikom
Spolno prenosljiva okužba povzroča drisko in postaja odporna proti antibiotikom
dominvrt
Portal
Tako je živela princesa Diana: njen dom je bil vse prej kot običajen
Sosedje se že grejejo, vi pa zmrzujete? To so pravila za vklop ogrevanja
Sosedje se že grejejo, vi pa zmrzujete? To so pravila za vklop ogrevanja
Priljubljen na slovenskih vrtovih, a skriva dve veliki težavi
Priljubljen na slovenskih vrtovih, a skriva dve veliki težavi
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
okusno
Portal
Popolna juha za dni, ko smo bolni ali se počutimo slabo
Pozabite na običajna kosila: ta kombinacija sestavin prijetno preseneti
Pozabite na običajna kosila: ta kombinacija sestavin prijetno preseneti
Kupite enkrat, jejte večkrat: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Kupite enkrat, jejte večkrat: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Zabavljači
Zabavljači
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009