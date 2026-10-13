Davisu za umor Tupaca Shakurja dosodili 40 let za zapahi

Sojenje za umor Tupaca Shakurja leta 1996 je v začetku septembra dobilo svoj epilog. Po skoraj treh desetletjih ugibanj in neštetih teorijah zarot je ameriško pravosodje za krivega spoznalo Duana "Keffe D" Davisa, zdaj pa je postalo jasno tudi, kakšna kazen ga čaka.

Davisa čaka 40 let zapora oziroma dosmrtna ječa. FOTO: Profimedia

Po enem najbolj razvpitih primerov v zgodovini glasbene industrije bo nekdanji vodja ulične tolpe iz Kalifornije za zapahi preživel 40 let oziroma do smrti. Obsojen je zaradi načrtovanja in izvedbe umora legendarnega raperja, ob izreku kazni pa je sodnica Carli Kierny neposredno nagovorila obtoženega, ki se je v zadnjem času v javnosti poskušal prikazati kot spremenjen človek. "Tri leta poslušam različice iste zgodbe ... Ja, bil sem vpleten v to. Toda zdaj sem drugačen. Premaknil sem se naprej. Zapustil sem Compton. Zdaj sem dedek," je povzela njegove trditve, a mu ni nasedla.

V dvorani je odjeknila njena odločna razlaga, da ne glede na to, kakšno življenje si posameznik zgradi kasneje, to ne daje pravice do odvzema tujega življenja. S temi besedami je neposredno izpodbijala Davisovo obrambo, ki je temeljila na domnevnem zastaranju vpliva njegovih preteklih dejanj na njegovo sedanjo osebnost. Sodba predstavlja vrhunec dolgotrajnega prizadevanja organov pregona, da bi končno zaprli primer, ki je desetletja veljal za nerešljivega, hkrati pa je jasen signal, da časovna oddaljenost ne nudi varnosti pred roko pravice.

Po 30 letih je sojenja konec. FOTO: Profimedia

Dolga leta je bil Shakurjev umor predmet neštetih vprašanj o sposobnosti lasvegaške policije. Preiskavo je ovirala vrsta dejavnikov, vključno z zakonom molka (omerta), ki je globoko zasidran v ulično kulturo tistega časa. Številne ključne priče niso želele sodelovati s policijo, poleg tega pa je prišlo do sporov med različnimi policijskimi upravami. Lasvegaški policisti so bili skeptični do informacij kolegov iz Comptona, saj je bil takratni vodja varovanja pri založbi Death Row Records nekdanji comptonski policist, kar je ustvarilo sume o navzkrižju interesov in pristranskosti preiskave.