Dax Shepard je v času karantene z vadbo pridobil 11 kilogramov

Ameriški zvezdnik se je v času pandemije posvetil preoblikovanju telesa in z rednimi obiski fitnesa pridobil kar nekaj kilogramov, tako da lahko sedaj ponosno nadene oblačila večje konfekcijske številke. Njegova nova teža je 95 kilogramov, fit telo pa mu je prineslo večjo voljo do življenja in nov zagon za delo.

Dax Shepard se je pošalil, da bi lahko sedaj končno postal eden od Marvelovih junakov, saj je v času pandemije covida-19 pridobil kar 11 kilogramov mišične mase. Na svoj dosežek je izjemno ponosen, svoj projekt pa je razkril v spletni pogovorni oddaji, v kateri je gostil igralski par, Ashtona Kutcherja in Milo Kunis. Dejal je: "V karanteni sem ženi Kristen Bell dejal, da sem kar deset let čakal, da me pokličejo iz Marvela, da bom končno imel razlog za pridobitev mišic." 46-letnik je v šali dodal, da do klica ni prišlo, zato se je odločil stvari vzeti v svoje roke in to storiti zgolj za lastno zabavo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Igralcu je uspelo pridobiti kar nekaj mišične mase, kar je dosegel s kombinacijo strogega režima prehrane in rednih obiskov v telovadnici. Tja se je napotil kar šestkrat tedensko. Razkril je, da je tam izvajal "vaje s težkimi utežmi, pil proteinske napitke in se vadbi zares predal." Dodal je, da mu je redna vadba pomagala tudi pri težavah z mentalnim zdravjem. "Obožujem to, saj mi daje poseben žar in željo po življenju. Bil sem depresiven, kar se je zgodilo po mojem filmu iz leta 2017 z naslovom CHIPS. Želel sem se upokojiti, to je bil načrt, da se umaknem ... In kar naenkrat sem dobil izjemen zagon za delo ... To je verzija mene, v kateri uživam," je pojasnil.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zvezdnik je ponosen na svoje novo telo. Če je prej tehtal 84 kilogramov, sedaj z veseljem priznava, da se je tehtnica ustavila na 95 kilogramih, kar je prineslo tudi večjo konfekcijsko številko: "Vse življenje sem bil 'medium' fant (številka M, op. a.), sedaj sem 'velik' fant (številka L, op. a.) in to mi je všeč," se je še pošalil. V preteklosti je posnetke svoje fitnes rutine pogosto delil na svojih družbenih omrežjih in sledilcem ponudil vpogled v celoten proces.