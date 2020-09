Dax Shepard po nesreči z motorjem znova podlegel odvisnosti

45-letni igralec je bil po nesreči operiran zaradi večkratnega zloma ključne kosti. V pogovoru se je opravičil tudi svoji soprogi Kristen Bell , ker ji je to prikrival. "Lagal sem tudi drugim in s tem moram nehati. Moja depresija se je znova pokazala v pravi luči. Imam slabe navade in neprimeren urnik. Večkrat sem prestrašen in začel sem se počutiti zelo osamljeno," je povedal igralec filma Bless the mess .

21. septembra je na družbenih omrežjih ovekovečil sedem dni treznosti in zelo je ponosen, ker že 16 let ne pije alkohola in ne zlorablja kokaina. Potrdil je, da išče pomoč, prav tako se je zatekel k družini in prijateljem. "Imam ogromno prijateljev, ki so me videli že v različnih situacijah. Končno sem spoznal, da jim moram biti hvaležen in moram prositi za pomoč. Nisem pametnejši, tak sem kot vsi drugi," je še dodal.