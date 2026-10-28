Dax Shepard se sprva ni želel poročiti z izbranko Kristen Bell

Dax Shepard se sprva ni želel poročiti s Kristen Bell . "Rekel si mi, da ne verjameš v zakon," je igralka v podkastu Armchair Expert rekla svojemu soprogu in dodala: "Pojasnil si mi tudi, zakaj. Nisem si mislila, da bova kdaj našla skupni jezik, saj sem bila sama mnenja, da mi je ta tradicija pravzaprav všeč."

44-letnica je dejala, da ji je pet let starejši partner tedaj pojasnil, zakaj okleva glede poroke, z naslednjimi besedami: "Kos papirja, shranjen nekje na sodišču v Kaliforniji, ne bo določal, kako bom ravnal s teboj. Preprosto ne bo. Do konca življenja bom lepo ravnal s teboj in se vedel kot tvoj partner, vendar to nima nobene zveze s tistim kosom papirja." Čeprav je bila zvezdnica glede poroke bolj tradicionalna, je priznala, da se ji je njegovo razmišljanje takrat zdelo precej smiselno.

Igralec je ob tem pojasnil, da je imel do zakona negativen odnos tudi zato, ker oba prihajata iz ločenih družin. Vendar si je po čudovitem božičnem večeru, ki sta ga preživela z njegovo družino, Shepard dokončno premislil in se odločil, da bo svojo izbranko zaprosil za roko. "Tisto noč sva ležala v postelji, ti pa si govorila o tem, kako hvaležna si za majhno družino, ki sva jo ustvarjala," se je spominjal.

Čeprav se je z zaroko že spogledoval, kupljen pa je imel tudi že prstan, se je v tistem trenutku odločil, da jo preseneti in jo zaprosi za roko. "Ko sem se vrnil k postelji, je že jokala," je v smehu povedal Shepard, njegova izbranka pa je dodala: "Pokleknil je na eno koleno in me vprašal: 'Bi se poročila z mano?' Takrat sem začela še močneje jokati, saj so me povsem prevzela čustva. To je bilo nekaj, za kar si nikoli nisem mislila, da se bo zgodilo."

Par se je začel sestajati leta 2007, tri leta pozneje pa sta oznanila zaroko. Marca 2013 sta pozdravila rojstvo prve hčerke Lincoln, sedem mesecev pozneje pa sta si na matičnem uradu v Beverly Hillsu obljubila večno zvestobo. Decembra 2014 pa sta se razveselila še rojstva drugorojenke Delte.