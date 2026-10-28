Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Dax Shepard se sprva ni želel poročiti z izbranko Kristen Bell

Los Angeles, 28. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Kristen Bell

Kako je Kristen Bell omehčala srce Daxa Sheparda? Priljubljeni zvezdnik, ki v zakon sprva ni verjel, je po enem od čudovitih božičnih večerov končno zbral pogum in svojo izbranko v trenutku, polnem čustev, zaprosil za roko.

Dax Shepard se sprva ni želel poročiti s Kristen Bell. "Rekel si mi, da ne verjameš v zakon," je igralka v podkastu Armchair Expert rekla svojemu soprogu in dodala: "Pojasnil si mi tudi, zakaj. Nisem si mislila, da bova kdaj našla skupni jezik, saj sem bila sama mnenja, da mi je ta tradicija pravzaprav všeč."

Dax Shepard in Kristen Bell
Dax Shepard in Kristen Bell
FOTO: Profimedia

44-letnica je dejala, da ji je pet let starejši partner tedaj pojasnil, zakaj okleva glede poroke, z naslednjimi besedami: "Kos papirja, shranjen nekje na sodišču v Kaliforniji, ne bo določal, kako bom ravnal s teboj. Preprosto ne bo. Do konca življenja bom lepo ravnal s teboj in se vedel kot tvoj partner, vendar to nima nobene zveze s tistim kosom papirja." Čeprav je bila zvezdnica glede poroke bolj tradicionalna, je priznala, da se ji je njegovo razmišljanje takrat zdelo precej smiselno.

Igralec je ob tem pojasnil, da je imel do zakona negativen odnos tudi zato, ker oba prihajata iz ločenih družin. Vendar si je po čudovitem božičnem večeru, ki sta ga preživela z njegovo družino, Shepard dokončno premislil in se odločil, da bo svojo izbranko zaprosil za roko. "Tisto noč sva ležala v postelji, ti pa si govorila o tem, kako hvaležna si za majhno družino, ki sva jo ustvarjala," se je spominjal.

Čeprav se je z zaroko že spogledoval, kupljen pa je imel tudi že prstan, se je v tistem trenutku odločil, da jo preseneti in jo zaprosi za roko. "Ko sem se vrnil k postelji, je že jokala," je v smehu povedal Shepard, njegova izbranka pa je dodala: "Pokleknil je na eno koleno in me vprašal: 'Bi se poročila z mano?' Takrat sem začela še močneje jokati, saj so me povsem prevzela čustva. To je bilo nekaj, za kar si nikoli nisem mislila, da se bo zgodilo."

Par se je začel sestajati leta 2007, tri leta pozneje pa sta oznanila zaroko. Marca 2013 sta pozdravila rojstvo prve hčerke Lincoln, sedem mesecev pozneje pa sta si na matičnem uradu v Beverly Hillsu obljubila večno zvestobo. Decembra 2014 pa sta se razveselila še rojstva drugorojenke Delte.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Kristen Bell Dax Shepard poroka zaroka družina

Meghan Markle bo sovoditeljica oddaje Junior MasterChef Avstralija

24ur.com Liam Neeson o Pameli Anderson: Noro sem zaljubljen vanjo
24ur.com Sanjski moški ves pretresen, vrtnico je zavrnila ena izmed njegovih favoritk
Bibaleze.si Zapustil jo je, ker ni mogla zanositi
24ur.com Jožetu je srce padlo v hlače, ko ga je z obiskom presenetila Jožica
24ur.com Luka svoji ženi zaupal, da ga je osvajala Nikolina
24ur.com Oboževalci prepričani: J. Lo zaljubljeno gleda svojega telesnega stražarja
24ur.com Tina Blašković: Vsakič, ko se zaljubim, mislim, da je on zadnji
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Na poroko sta namesto svatov povabila 100 otrok brez staršev
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
zadovoljna
Portal
Njuna romanca je trajala le nekaj mesecev, a o njej govorijo še danes
Dnevni horoskop: Biki potrebujejo mir, dvojčke pa čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Biki potrebujejo mir, dvojčke pa čaka živahen dan
Bordo plašč, ki je najbolj elegantna izbira te sezone
Bordo plašč, ki je najbolj elegantna izbira te sezone
Vas ves čas zebe? Razlog vas lahko preseneti
Vas ves čas zebe? Razlog vas lahko preseneti
vizita
Portal
Kaj se je zgodilo, ko je britanskega upokojenca ugriznila lažna črna vdova
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
Kako lahko divji kostanj in žir krepita telo
Kako lahko divji kostanj in žir krepita telo
Kdaj kašelj ni več nedolžen in zahteva zdravniško obravnavo?
Kdaj kašelj ni več nedolžen in zahteva zdravniško obravnavo?
cekin
Portal
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Mojstri odhajajo v pokoj, mladih pa ni od nikoder
Mojstri odhajajo v pokoj, mladih pa ni od nikoder
Ko imamo več izbire, naši možgani sprejemajo slabše odločitve
Ko imamo več izbire, naši možgani sprejemajo slabše odločitve
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
moskisvet
Portal
Je to recept za srečno življenje?
Zakaj vas po kihanju nenadoma zgrabi v hrbtu?
Zakaj vas po kihanju nenadoma zgrabi v hrbtu?
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Oba sta izgubila partnerja, nato pa na jesen življenja našla ljubezen
Oba sta izgubila partnerja, nato pa na jesen življenja našla ljubezen
dominvrt
Portal
Imate psa ali mačko? Teh napak pri skrbi za ljubljenčka se morda sploh ne zavedate
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
Tako iz ene trajnice dobite več novih
Tako iz ene trajnice dobite več novih
okusno
Portal
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
Svežina se skriva v podrobnostih: teh znakov pri nakupu ne spreglejte
Svežina se skriva v podrobnostih: teh znakov pri nakupu ne spreglejte
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
voyo
Portal
Sedem
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022