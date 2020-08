Dax Shepard v nesreči z motorjem utrpel več zlomov

Opisal je podrobnosti padca:''Dotaknil sem se njihovega odbijača in padel čez krmilo svojega motorja. Pristanek na tleh je bil kar trd.'' Shepard je dodal, da je padec nanj slabo vplival, saj je bila to njegova prva vožnja na dirkališču za motorje, zaposleni na progi pa so nanj po nesreči močno vpili. ''Resnično so mi jih napeli, sam pa sem bil preveč poškodovan, da bi protestiral, tako, da sem pač kritiko sprejel,''se spominja trenutkov po padcu.