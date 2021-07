Dax Shepard ženi Kristen Bell: Želim ti še prihodnjih sto let

Igralca Dax Shepard in Kristen Bell sta v Hollywoodu znana kot eden trdnješih parov. Kljub težavam, ki jih občasno imata, o njih spregovorita v javnosti, rada pa tudi drug drugega javno pohvalita. Shepard je ob ženinem 41. rojstnem dnevu na družbenem omrežju Instagram Bellovi čestitital z objavo fotografije in prikupnega pripisa.

"Vse najboljše, kavbojsko dekle! Tvojo lepoto presegajo samo tvoje srce in žemljice," je v šali zapisal Shephard in dodal: "Želim ti še prihodnjih sto let v sedlu." Zapis je objavil ob fotografiji smejoče se Kristen, očlečene v jeans in s kavbojskim klobukom na glavi.