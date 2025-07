Dax Shepard ženino nominacijo za emmyja proslavil z objavo njene gole fotografije

Dax Shepard je nominacijo svoje žene Kristen Bell za emmyja proslavil na duhovit in izviren način. 44-letnica si je z vlogo v Nobody Wants This prislužila nominacijo za najboljšo igralko v humoristični seriji, njen mož pa je izjemen dosežek proslavil z objavo njene gole fotografije in ji pripisal:"Ljudje morda ne vedo vsega, kar se dogaja v zakulisju, da bi ustvarili nastop, nominiran za nagrado emmy, kot je bil Kristenin. To je morda bil del njenega treninga ali pa tudi ne, ampak zdelo se je prav. ČESTITKE!!!!!"