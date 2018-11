De Niro po več kot 20 letih vnovič samski

New York, 21.11.2018, 8:38 | Posodobljeno pred eno uro

75-letni Robert De Niro po več kot dvajsetih skupnih letih ni več skupaj z ženo Grace Hightower. Kot so poročali mediji, oskarjevec ne živi več z ženo in njuno 7-letno hčerko Helen. De Niro se tako zadnje čase na dogodkih in zabavah pojavlja sam.