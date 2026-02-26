De Niro predsednika označil za 'idiota', Trump igralca za 'bolnega in dementnega'

Donald Trump pozorno spremlja svoje nasprotnike, ki jih ne manjka niti v vrstah hollywoodskih igralcev in znanih glasbenikov. Eden teh je tudi Robert De Niro , ki je pred dnevi gostoval v podkastu The Best People with Nicole Wallace , kjer je kritiziral predsednika in njegove podpornike. Na njegove besede se je na družbenem omrežju že v svojem slogu odzval tudi Trump, retorika med njima pa ostaja ostra in neprijazna.

"Je idiot. Moramo se ga znebiti. Uničil bo državo," je voditeljici povedal De Niro in dodal: "Nočem, da se ljudje sprehajajo s simboli MAGA in ameriškimi zastavami, kot da so edini. Tudi mi smo Američani."

Le dva dni po tem, ko je bil podkast objavljen, se je na družbenem omrežju oglasil Trump, ki je v dolgem zapisu zvezdnika filma Taksist označil za 'bolno in dementno osebo'. Zapisal je, da ima igralec po njegovem mnenju zelo nizek IQ in se ne zaveda stvari, ki jih počne in govori, ter dodal, da so te stvari celo kaznivo dejanje.