De Niro predsednika označil za 'idiota', Trump igralca za 'bolnega in dementnega'

Donald Trump pozorno spremlja svoje nasprotnike, ki jih ne manjka niti v vrstah hollywoodskih igralcev in znanih glasbenikov. Eden teh je tudi Robert De Niro, ki je pred dnevi gostoval v podkastu The Best People with Nicole Wallace, kjer je kritiziral predsednika in njegove podpornike. Na njegove besede se je na družbenem omrežju že v svojem slogu odzval tudi Trump, retorika med njima pa ostaja ostra in neprijazna.
"Je idiot. Moramo se ga znebiti. Uničil bo državo," je voditeljici povedal De Niro in dodal: "Nočem, da se ljudje sprehajajo s simboli MAGA in ameriškimi zastavami, kot da so edini. Tudi mi smo Američani."
Le dva dni po tem, ko je bil podkast objavljen, se je na družbenem omrežju oglasil Trump, ki je v dolgem zapisu zvezdnika filma Taksist označil za 'bolno in dementno osebo'. Zapisal je, da ima igralec po njegovem mnenju zelo nizek IQ in se ne zaveda stvari, ki jih počne in govori, ter dodal, da so te stvari celo kaznivo dejanje.
De Niro je pred tem podprl dogodek demokratov, kjer je dejal, da se v domovini počuti izdanega. "Ni treba, da je popolno, a moramo se vrniti k vrednotam, ki nam dajejo moč in človeškost. Če želimo, da odgovornost prevzamejo naši voditelji, smo predani ustavi in zakonom, če želimo, da so ZDA vredne naše ljubezni, bodite pripravljeni, da skupaj zavzamemo ulice in tako bomo našo državo vzeli nazaj v svoje roke," je še pozval igralec.
Zvezdnik je sicer glasen Trumpov nasprotnik, že odkar je leta 2024 drugič zmagal na predsedniških volitvah. 82-letnik, ki je podpiral Trumpovo nasprotnico Kamalo Harris, je novembra dejal, da sedanji predsednik in njegovi podporniki niso pravi republikanci. De Niro je takrat povedal tudi, da Trumpa ni nikoli osebno spoznal in dodal: "Nikoli nisem želel imeti ničesar z njim. Je norec, idiot. Kdo bi si želel spoznati tega klovna?"
Robert De Niro je eden najbolj priznanih in vplivnih ameriških igralcev svoje generacije, znan po svojih izjemnih vlogah v filmih, kot so 'Taksist', 'Brezpotja', 'Zmaga', 'Mali zločini' in 'Zmaga'. S svojo igralsko kariero, ki sega v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, je prejel številne nagrade, vključno z dvema oskarjema, in je znan po svoji predanosti vlogam ter pogosto sodeluje z režiserji, kot je Martin Scorsese.
MAGA je okrajšava za slogan Donalda Trumpa 'Make America Great Again' (Naredimo Ameriko spet veliko). Ta slogan je bil osrednji del njegove predsedniške kampanje leta 2016 in je postal simbol njegove politične platforme ter gibanja njegovih podpornikov, ki si želijo vrnitve k, po njihovem mnenju, boljši preteklosti ZDA.
Kamala Harris je trenutna podpredsednica Združenih držav Amerike v administraciji predsednika Joeja Bidna. Pred tem je bila senatorka iz Kalifornije in generalna državna tožilka Kalifornije. Je prva ženska, prva temnopolta oseba in prva oseba azijskega porekla, ki je zasedla položaj podpredsednice ZDA.
