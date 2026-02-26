Naslovnica
Tuja scena

De Niro predsednika označil za 'idiota', Trump igralca za 'bolnega in dementnega'

New York, 26. 02. 2026 11.18 pred 1 uro 2 min branja 40

Avtor:
K.Z.
Donald Trump in Robert De Niro

Da se igralec Robert De Niro ne strinja s politiko predsednika Donalda Trumpa, je javno znano že nekaj časa. 82-letni zvezdnik je v nedavnem podkastu znova kritiziral stanje v državi in 79-letnega Trumpa označil za 'idiota', ta pa se je na njegove besede odzval z novimi žalitvami in ga oklical za 'bolno in dementno osebo'.

Donald Trump pozorno spremlja svoje nasprotnike, ki jih ne manjka niti v vrstah hollywoodskih igralcev in znanih glasbenikov. Eden teh je tudi Robert De Niro, ki je pred dnevi gostoval v podkastu The Best People with Nicole Wallace, kjer je kritiziral predsednika in njegove podpornike. Na njegove besede se je na družbenem omrežju že v svojem slogu odzval tudi Trump, retorika med njima pa ostaja ostra in neprijazna.

Donald Trump pozorno spremlja svoje nasprotnike in se na njihovo kritiziranje odziva na družbenem omrežju.
Donald Trump pozorno spremlja svoje nasprotnike in se na njihovo kritiziranje odziva na družbenem omrežju.
FOTO: Profimeda

"Je idiot. Moramo se ga znebiti. Uničil bo državo," je voditeljici povedal De Niro in dodal: "Nočem, da se ljudje sprehajajo s simboli MAGA in ameriškimi zastavami, kot da so edini. Tudi mi smo Američani."

Le dva dni po tem, ko je bil podkast objavljen, se je na družbenem omrežju oglasil Trump, ki je v dolgem zapisu zvezdnika filma Taksist označil za 'bolno in dementno osebo'. Zapisal je, da ima igralec po njegovem mnenju zelo nizek IQ in se ne zaveda stvari, ki jih počne in govori, ter dodal, da so te stvari celo kaznivo dejanje.

Robert De Niro je glasen nasprotnik Trumpove politike.
Robert De Niro je glasen nasprotnik Trumpove politike.
FOTO: Profimedia

De Niro je pred tem podprl dogodek demokratov, kjer je dejal, da se v domovini počuti izdanega. "Ni treba, da je popolno, a moramo se vrniti k vrednotam, ki nam dajejo moč in človeškost. Če želimo, da odgovornost prevzamejo naši voditelji, smo predani ustavi in zakonom, če želimo, da so ZDA vredne naše ljubezni, bodite pripravljeni, da skupaj zavzamemo ulice in tako bomo našo državo vzeli nazaj v svoje roke," je še pozval igralec.

Zvezdnik je sicer glasen Trumpov nasprotnik, že odkar je leta 2024 drugič zmagal na predsedniških volitvah. 82-letnik, ki je podpiral Trumpovo nasprotnico Kamalo Harris, je novembra dejal, da sedanji predsednik in njegovi podporniki niso pravi republikanci. De Niro je takrat povedal tudi, da Trumpa ni nikoli osebno spoznal in dodal: "Nikoli nisem želel imeti ničesar z njim. Je norec, idiot. Kdo bi si želel spoznati tega klovna?"

Razlagalnik

Robert De Niro je eden najbolj priznanih in vplivnih ameriških igralcev svoje generacije, znan po svojih izjemnih vlogah v filmih, kot so 'Taksist', 'Brezpotja', 'Zmaga', 'Mali zločini' in 'Zmaga'. S svojo igralsko kariero, ki sega v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, je prejel številne nagrade, vključno z dvema oskarjema, in je znan po svoji predanosti vlogam ter pogosto sodeluje z režiserji, kot je Martin Scorsese.

MAGA je okrajšava za slogan Donalda Trumpa 'Make America Great Again' (Naredimo Ameriko spet veliko). Ta slogan je bil osrednji del njegove predsedniške kampanje leta 2016 in je postal simbol njegove politične platforme ter gibanja njegovih podpornikov, ki si želijo vrnitve k, po njihovem mnenju, boljši preteklosti ZDA.

Kamala Harris je trenutna podpredsednica Združenih držav Amerike v administraciji predsednika Joeja Bidna. Pred tem je bila senatorka iz Kalifornije in generalna državna tožilka Kalifornije. Je prva ženska, prva temnopolta oseba in prva oseba azijskega porekla, ki je zasedla položaj podpredsednice ZDA.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
robert de niro donald trump spor politična nasprotja igralec predsednik

Dva Sandokana skupaj na odru festivala Sanremo

Ljubil Severino, se poročil s Sofijo, zdaj je na vrsti Nikolina

KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Ukrajini
26. 02. 2026 12.48
Če bi mi kdo še nekaj let nazaj rekel, da je mogoče, da bi Ameriko kdo uničil, in to kar sam ameriški predsednik, bi ga imela za norega. Pa čeprav so pred Obamovim mandatom obstajali resni indici, da Amerika stagnira. Zato je De Nirova zaskrbljenost logična in razumljiva. Normalni Američani si seveda želijo nazaj svojo državo, ki je nekdaj nekaj pomenila v svetu, in v kateri je bila korupcija kaznovana, zlasti pa nezaslišana v vrstah same ameriške administracije. Tole kar zdaj gledamo je popoln razkroj. In za to je bil potreben samo en bolnik. Ameriška ustava sicer ne predvideva predčasnih volitev, prav tako pa tudi odstavitve predsednika brez jasne medicinske utemeljitve. Saj vsi vemo, da je nor, samo dokazati norcem je pa druga stvar.
Odgovori
0 0
JanezOrban
26. 02. 2026 12.37
Imaš prav De Niro!Se popolnoma strinjam!
Odgovori
+5
5 0
Blue Dream
26. 02. 2026 12.33
slepo črevo evolucije
Odgovori
0 0
DasaizDalasa
26. 02. 2026 12.33
Še so razumni ljudje v Ameriki.
Odgovori
+5
5 0
Blue Dream
26. 02. 2026 12.32
opravka imamo z orangutanom
Odgovori
+4
5 1
Misika1967
26. 02. 2026 12.31
De Niro legenda eden boljsih igralcev popolnoma prav imas.
Odgovori
+7
8 1
Abica
26. 02. 2026 12.27
Argument z nosenjem MAGA je dober. To je res tečno. Moraš biti predsednik vseh, ne pa samo svojih ovc.
Odgovori
+6
7 1
J Kvas
26. 02. 2026 12.24
Deniro je povedal resnico!
Odgovori
+6
8 2
Blue Dream
26. 02. 2026 12.22
Najlažje je biti oportunistični kameleon
Odgovori
-3
0 3
Blue Dream
26. 02. 2026 12.22
Všeč so mi ljudje ki izpostavijo sebe za skupno dobro. respect
Odgovori
+7
9 2
PegySue
26. 02. 2026 12.11
Ko se udarita dva ega...
Odgovori
+2
5 3
3320.
26. 02. 2026 12.01
Preden ja Trump prvič kandidiral ga je ves Hellywood idoliziral in ravno tisti ki so mu najbolj lezli v rit, ga danes najbolj napadajo, ti ljudje nimajo lastnega mnenja, vse je scenarij.
Odgovori
-11
5 16
Japa Jade
26. 02. 2026 12.22
Seveda, za ovce je vse scenarij kadar ni njim v prid, a ta nick si danes naključno potegnil iz vrečke v kleti.
Odgovori
+4
5 1
devlon
26. 02. 2026 12.01
se pravi, ne glede na to, koliko je človek star...še vedno v sebi nosi malega otročka (za zbincat)
Odgovori
+6
6 0
mr.poper
26. 02. 2026 12.01
To je AMERIKA v kateri trenutno kraljuje že opisani predsednik ,znan igralec je napisal točno to kar je predsednik dosegel v življenju -tega NE IZBRIŠEŠ NIKOLI .
Odgovori
+4
9 5
blackwizard
26. 02. 2026 11.59
Del niro je tipičen opran plačan levičar
Odgovori
-10
9 19
Japa Jade
26. 02. 2026 12.23
Blackwizard je tipičen opran plačan desničar.
Odgovori
+6
6 0
daiči
26. 02. 2026 11.57
a 82 je že str, o ti vraga ti
Odgovori
+7
7 0
Aijn Prenn
26. 02. 2026 11.56
V USA je trenutno za take izjave potrebnega precej poguma. Poklon DeNiru.
Odgovori
+7
19 12
Ursooo
26. 02. 2026 12.02
Sej oranžna kreatura že omenja, da so kritike kaznivo dejanje. Kot plešasti polkovnik. Seveda so kaznivo dejanje, ko sta na oblasti. Ko nista, so kritike dovoljene, saj nismo v komunizmu.
Odgovori
+10
15 5
Yon Dan
26. 02. 2026 11.50
De Niro ni samo bolan, je pokvarjen do obisti, del satanistič.e elite, ki propada, hvala Bogu. Bravo naš predsednik Trump.
Odgovori
-14
9 23
Jerry321
26. 02. 2026 11.55
Ne vem kako je oranžni musolini tvoj predsednik, a si američan? In pa, De Niro se ne mori 😉
Odgovori
+7
13 6
biggbrader
26. 02. 2026 11.49
Robi De Niro misli, da je glavni igralec v Trumpovi komediji !
Odgovori
+3
7 4
bibaleze
