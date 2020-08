Debra Messing: V času serije Will & Grace sem bila nezdravo vitka

51-letna igralka se je v nedavnem intervjuju spomnila trenutkov, ko je sodelovala pri izjemno priljubljeni seriji 'Will & Grace'. Omenila je težave, ki jih je imela v tistem obdobju s samopodobo. Med snemanjem osmih sezon serije je izgubila kar tri konfekcijske številke. V nekem trenutku je zbolela in ugotovila, da ekstremna vitkost ni združljiva z zdravjem.

Debra Messingse je v seriji pojavila v vlogi Grace Adler. Leta 1998, ko se je pridružila igralski zasedbi, se je vsakič znova trudila obleči samo zanjo pripravljene kostume, z vsakega pomerjanja pa se je domov vračala z mislijo, da sovraži svoje telo in posledično sebe.

icon-expand Debra je končno spregovorila o svojih prehranjevalnih težavah iz preteklosti. FOTO: Profimedia

''Mislila sem si, da bi bilo veliko lažje zame in za vse, ki so samo želeli opraviti svoje delo, da enostavno izgubim nekaj kilogramov,''je povedala Messingova in dodala: ''Zato sem začela izvajati jogo, to sem počela vsak dan. Posluževala sem se tudi ene od tistih znanih dostav hrane, ki z nadzorovanimi porcijami uravnavajo kalorični vnos. Nato sem začela hujšati, rezultat pa je bil hitro viden, saj sem izgubila eno konfekcijsko številko in takoj začela dobivati komplimente – shujšala si, videti si čudovito.''

icon-expand Kmalu je ugotovila, da prenizka teža ni združljiva z zdravjem. FOTO: Profimedia

Zvezdnica je priznala, da so bili v devetdesetih letih standardi za žensko postavo popolnoma nerealni, saj je bilo cenjeno samo izjemno suho telo: ''Na rdečo preprogo emmyjev in zlatih globusov sem bila povabljena ravno v tistem času, ko sta pozornost vzbujali Ally McBeal in Portia de Rossi, obe skrajno vitki, bilo pa je ogromno govora tudi o motnjah prehranjevanja, še posebej o anoreksiji. Sama sem se trudila obleči katero od lepih večernih oblek, ki seveda niso bile dosegljive v moji številki, in nato razširiti kroj.''Nato pa je dieta začela delovati in igralka je pristala v drugi skrajnosti.

icon-expand Kar osem sezon je igrala v seriji 'Will & Grace'. FOTO: Profimedia