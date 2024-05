Deček zamudil na vrtno zabavo kralja, iz palače dobil novo vabilo

Tony , ki so mu kot dojenčku zaradi zlorab, ki jih je utrpel od svojih bioloških staršev, amputirali obe nogi, je bil v sredo povabljen na vrtno zabavo v Buckinghamski palači. Vendar je zabavo zamudil, saj sta z materjo, ki ga je posvojila, obtičala v prometnem zamašku. Tonyjeva mati Paula Hudgell je na družbenem omrežju X delila objavo, v kateri je zapisala, da s Tonyjem že dve uri tičita v prometu in da ne bosta pravočasno uspela priti na kraljevo zabavo. Ob tem je objavila tudi fotografijo Tonyja v avtomobilu s sončnimi očali.

Nekaj ur kasneje je sledil odgovor iz Buckinghamske palače na omrežju X. "Žal nam je za to, Tony! Tudi mi smo se veselili, da te vidimo. Bi želel poskusiti znova kakšen drug dan?" so zapisali. Tonyjeva mama je bila nad odzivom palače navdušena. "Nocoj smo bili vsi tak razočarani in uničeni. To sporočilo nam je dvignilo razpoloženje in Tony bo šel spat veliko srečnejši," je sporočila.

Tony Hudgell je leta 2020 prišel na naslovnice medijev, ko je s svojimi protezami zbiral sredstva za bolnišnico. Kampanjo je navdihnil takrat skoraj 100-letni veteran druge svetovne vojne, stotnik Tom Moore, ki se je s hoduljo s kolesi sprehajal po svojem dvorišču, da bi med pandemijo covida-19 zbiral denar za pomoč britanskim zdravstvenim delavcem.