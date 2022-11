Dediče Anne Heche toži lastnica hiše, v katero se je v usodni nesreči zaletela igralka

Mishele trdi, da je igralkino vozilo trčilo v prednji del njene hiše in prodrlo daleč v notranjost, nato pa le nekaj metrov stran od nje, njenih dveh kužkov in želve Marley zagorelo. Kot še navaja v tožbi, jo je po trku stresel nenaden in grozljiv pok, ki jo je travmatiziral, še vedno jo mučijo nočne more, v katerih podoživlja nesrečo, boji se sprehoda zunaj hiše, poleg vsega tega pa je ostala še brez bivališča. Lastnica hiše je v tožbi navedla še, da so bile v požaru uničene njene dragocenosti.