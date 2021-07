Demi Moore s hčerko dopustuje na Mikonosu

Slavna mama je za to priložnost stavila na dvodelne kopalke v temno vijolični barvi, njena hčerka pa se je odločila za nekoliko drznejši model v rumeni barvi. Obe sta bili seveda opremljeni s sončnimi očali, ki so v poletnem času obvezen modni dodatek za na plažo.

Demi Moore in njena hčerka Rumer Willis uživata na počitnicah v Grčiji. Sodeč po posnetih fotografijah ni dvoma, da je 38-letnica od mame podedovala dobre gene. Fotografi so ju ujeli na plaži Nammos na grškem otoku Mikonos, kjer sta na obali lovili sončne žarke.

Mama in hči pa, kot kaže, nista bili sami na plaži. Fotografi so v objektiv ujeli 58-letno igralko in dva ljubka štirinožca – enega psička je držala v naročju, drugega pa je imela na povodcu.

Demi in njena prvorojenka Rumer sta v Grčijo pripotovali pred dnevi. 10. julija sta se najprej ustavili na Kreti, kjer sta se udeležili družinskega dogodka – krsta Demijine krščenke, poroča Page Six. Zvezdnica je namreč tesna prijateljica novorojenkinih staršev, poslovnega para Andrea in Athanasie Steggou. Demi je na obred prišla v spremstvu Rumer, njeni mlajši sestri 29-letna Scout Willis in 27-letna Tallulah Willis pa, kot kaže, nista utegnili priti.

Demi, ki je pred dnevi prejela nominacijo za nagrado emmy, ima hčerke z nekdanjim možem, 66-letnim igralcem Bruceom Willisom, s katerim je bila poročena med letoma 1987 in 2000. Čeprav sta po ločitvi šla vsak svojo pot, sta stare ljubezenske zamere hitro predelala in si delita skrbništvo nad otroki. Njune hčerke so nedavno dejale, da so prave srečnice, ker imajo mamo in očeta, ki se tako lepo razumeta in družino vedno postavita na prvo mesto.