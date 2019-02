'Dejstvo, da je Brad prišel na njen rojstni dan, se bo zapisalo v zgodovino'

Jennifer Aniston je zaslovela z vlogo Rachel Green v televizijski seriji Prijatelji, s katero si je prislužila nagrade emmy, zlati globus in Screen Actors Guild nagrado. Zaigrala je tudi v uspešnih filmih mnogih hollywoodskih produkcijskih podjetij. Njene prve filmske vloge so bile v filmih, kot soOna je prava (1996), Office Space (1999) in Pridna punca (2002). Največji komercialni uspeh pa je doživela, ko je zaigrala v filmih Vsemogočni Bruce (2003), In prišla je Polly (2004),Greva narazen(2006), Marley in jaz (2008) ter Mu pač ni do tebe (2009).

Poleg igre pa je seveda odmevalo tudi njeno ljubezensko življenje, še posebno, ko je začela hoditi z igralcem Bradom Pittom, s katerim se je 29. julija 2000 v Malibuju tudi poročila. Nekaj let sta veljala za enega izmed redkih hollywoodskih parov, ki mu je uspelo, toda 6. januarja 2005 sta potrdila novico o koncu razmerja. Govorilo se je, da naj bi Pitt Anistonovo prevaral z igralko in kasnejšo ženo Angelino Jolie, čeprav je sam to zanikal. Tuji mediji so sicer pisali, da sta se razšla, ker Pitt z Anistonovo ni želel imeti otrok, a je Jennifer to zanikala. Naslednja večja ljubezen pa je bila z igralcem Justinom Therouxom, s katerim se je poročila leta 2015, toda po dveh letih se je tudi njuna pravljica končala.

Zvezdnica bo tako zdaj praznovala 50 let in da bo vstop v šestdeseta čim lepši, je organizirala veliko zabavo, na katero je povabila kar nekaj znanih imen. Za presenečenje pa je poskrbel kar njen nekdanji, kajti na zabavo je prišel tudi Brad in oboževalci so ponoreli – nekdanja golobčka sta znova skupaj, je odmevalo po družbenih omrežjih.

Zabave so se udeležili tudi Katy Perry in Orlando Bloom, ki sta se na zabavo pripeljala z motorjem, Gwyneth Paltrow, Ellen DeGeneres, Jason Bateman, Jennifer Meyer in Reese Witherspoon. Velika imena, toda, kakor so zapisali oboževalci – to, da je Brad prišel na njen 50. rojstni dan, se bo zapisalo v zgodovino.