Dekle Andrewa Garfielda razočarano: Medije zanima samo moj fant

"To je frustrirajoče. Ne glede na to, kako uspešna ali vplivna je ženska, vedno je bolj zanimivo, s kom od znanih je v razmerju," je povedala razočarano v intervjuju za The Sunday Times . Avtorica, podkasterka in samooklicana duhovna učiteljica si namreč želi, da bi jo javnost opazila zaradi tega, kar počne. "Nočem biti v nikogaršnji senci," je še dodala.

42-letnica, ki so jo s slavnim zvezdnikom prvič opazili marca letos, ko sta se z roko v roki sprehajala po ulicah Malibuja, se je obregnila tudi ob nadležne fotografe, ki jima sledijo na vsakem koraku. "Odkar sem z Andrewom, so vame ves čas usmerjeni žarometi javnosti. Paparaci naredijo 150 slik, na koncu pa bodo izbrali tiste štiri, na katerih bom videti najslabše," je dejala.

Čeprav bi bila rada poznana po svojem delu, pa jo moti, ko ljudje nanjo kažejo s prstom in kritizirajo vsak njen gib, če ni v skladu s pričakovanim. "Ves čas je važno, kako sem videti, in vsi se obremenjujejo s tem, kaj je moj poklic. Ne želim ugajati drugim za ceno lastne varnosti," je bila ostra v intervjuju.

40-letni zvezdnik je sicer znan po tem, da svoje romance skriva pred očmi javnosti. Kljub temu so ga fotografi večkrat ujeli v družbi različnih deklet, a svojih odnosov ni nikoli javno komentiral. Od leta 2021 do 2022 so ga tako povezovali z manekenko Alysso Miller, s katero se je tudi pojavil na enem od dogodkov in tako uradno potrdil zvezo, pred leti pa tudi s soigralko iz filma Spiderman Emmo Stone in pevko Rito Ora.