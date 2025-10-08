Svetli način
Tuja scena

Dekle Cruza Beckhama utišalo kritike zaradi njune velike starostne razlike

London, 08. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 23 minutami

Jackie Apostel je javno odgovorila vsem kritikom, ki imajo veliko za povedati o njenem razmerju s skoraj deset let mlajšim Cruzom Beckhamom. Potem ko je Victoria Beckham objavila skupno, družinsko fotografijo se je Jackie odločila javno braniti njuno zvezo in izpostavila pozitivne lastnosti svojega izbranca.

Jackie Apostel ima dovolj kritik javnosti glede desetletne starostne razlike s svojim fantom Cruzom Beckhamom. Zaljubljenca sta svoje razmerje začela lani in od takrat sta se soočila s številnimi negativnimi komentarji, ki so se eden za drugim vrstili na spletu.

29-letna pevka se je minuli vikend s preostalimi člani slavne družine udeležila modne revije Victorie Beckham. Pevka je bila tako edina snaha, prisotna na taščinem modnem dogodku. Brooklyn Beckham se je namreč s svojo soprogo Nicolo pred časom distanciral od družine, Romeo pa je pred kratkim prekinil razmerje z Kim Turnbull.

Soproga Davida Beckhama je po koncu dogodka na družbenem omrežju delila družinsko fotografijo, na kateri je poleg Cruza tudi Jackie, in objavi pripisala: "Vse vas imam tako zelo rada ... Ne bi mogla brez vas!" Objava pa je zmotila kar nekaj njenih sledilcev, ki so komentirali prav njeno snaho: "Zakaj 29-letnica hodi z 20-letnikom?" drugi pa je zapisal: "To je čudno."

Ni minilo dolgo, ko so komentarji pritegnili pozornost Jackie, ki je odgovorila: "Ker je prijazen, zabaven, pameten, skrben, zagnan, zrel, nadarjen, zvest in tudi precej čeden."

Ko so se prvič pojavile novice o starostni razliki med Jackie in Cruzom, je vir za OK! dejal: "Čeprav je Victoria zadovoljna, da se Cruz zdi srečen v svoji zvezi, ima nekaj pomislekov glede starostne razlike in ali je njen najmlajši sin pripravljen na takšno zavezo," in dodal: "Jackie ji je res všeč in zdi se, da se Jackie dobro razume z vso družino, vendar bi Victoria lagala, če bi rekla, da je ne skrbi, da je 10 let starejša od Cruza. Cruz je še vedno najstnik, medtem ko je Jackie odrasla ženska, ki je v drugi fazi svojega življenja in si morda želi stvari, na katere Cruz še ni povsem pripravljen."

Victoria Beckham Cruz Beckham Starostna razlika razmerje Jackie Apostel
