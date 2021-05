Dekle Elona Muska hospitalizirali po njunem nastopu na televiziji

Elon Musk je kljub mnogim dvomljivcem nasmejal občinstvo s svojo igro v priljubljeni satirični oddajiSaturday Night Live. In čeprav je žel uspehe zaradi dobre igre in iskrene izpovedi, v kateri je priznal, da ima Aspergerjev sindrom, so bili dnevi po emitiranju oddaje zanj naporni in nič kaj zabavni.